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Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
Президент России Владимир Путин записал видеопоздравление для первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи с его 80-летним юбилеем, в котором... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:17
нурсултан назарбаев
владимир путин
казахстан
в мире
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РИА Новости
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353
60
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нурсултан назарбаев, владимир путин, казахстан, в мире

Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам

05:52 03.07.2020 (обновлено: 08:17 03.07.2020)
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© Фото : предоставлено пресс-службой НазарбаеваПрезидент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Республики Казахстан Нурсултан Назарбаев
© Фото : предоставлено пресс-службой Назарбаева
АЛМА-АТА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин записал видеопоздравление для первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи с его 80-летним юбилеем, в котором отметил многолетнюю дружбу с казахстанским лидером, сообщила пресс-служба Назарбаева.
Экс-президент Казахстана отметит 80-летний юбилей 6 июля.
"Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам", - сказал Путин, которого цитирует пресс-служба Назарбаева.
В видеопоздравлении российский президент назвал общепризнанными мудрость и дальновидность Назарбаева, его колоссальную ответственность и взвешенность, богатый жизненный и управленческий опыт.
"Вы по праву снискали высокий авторитет у себя в стране и в России, да и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер. Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее", - сказал Путин.
В видеопоздравлении, опубликованном на YouTube-канале пресс-службы Назарбаева, Путин подчеркнул, что ценит то, что первый президент Казахстана всегда был и остается последовательным убежденным сторонником самых тесных отношений с Россией. "Во многом благодаря вашему личному вкладу сотрудничество между двумя нашими государствами носит многоплановый и взаимовыгодный характер", - отметил российский лидер.
Он также добавил, что Назарбаев по праву считается "отцом евразийской интеграции". "Трудно переоценить ваши усилия в становлении и развитии Евразийского экономического союза. Сегодня ЕврАзЭС - это эффективное межгосударственное объединение, в рамках которого созданы широкие возможности для успешного взаимодействия в торговой и инвестиционной областях на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга", - сказал Путин.
Президент РФ также отметил тот факт, что российский и казахстанский народы вместе свято чтут мужество, братство отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны и вместе празднуют 75-ю годовщину общей победы над нацизмом.
В заключение он пожелал Назарбаеву, у которого ранее был диагностирован коронавирус, "одолеть и это испытание". "От души желаю вам, всем вашим близким крепкого здоровья, благополучия и счастья, долгих лет жизни. И еще раз поздравляю с юбилеем", - сказал российский президент.
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Нурсултан НазарбаевВладимир ПутинКазахстанВ мире
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