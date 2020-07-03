Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам

АЛМА-АТА, 3 июл - РИА Новости. Президент России Президент России Владимир Путин записал видеопоздравление для первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в связи с его 80-летним юбилеем, в котором отметил многолетнюю дружбу с казахстанским лидером, сообщила пресс-служба Назарбаева.

Экс-президент Казахстана отметит 80-летний юбилей 6 июля.

"Искренне дорожу и горжусь нашей многолетней дружбой. С самой первой встречи у нас сложились по-настоящему добрые товарищеские отношения, которые всегда отличали открытость, взаимное доверие, готовность находить совместные решения по любым, даже непростым вопросам", - сказал Путин, которого цитирует пресс-служба Назарбаева.

В видеопоздравлении российский президент назвал общепризнанными мудрость и дальновидность Назарбаева, его колоссальную ответственность и взвешенность, богатый жизненный и управленческий опыт.

"Вы по праву снискали высокий авторитет у себя в стране и в России, да и во всем мире как выдающийся государственный деятель и настоящий лидер. Ваша огромная заслуга в том, что Казахстан все эти годы уверенно развивается, сберегая национальное согласие, исторические, культурные традиции, устремлен в будущее", - сказал Путин.

В видеопоздравлении, опубликованном на YouTube-канале пресс-службы Назарбаева, Путин подчеркнул, что ценит то, что первый президент Казахстана всегда был и остается последовательным убежденным сторонником самых тесных отношений с Россией. "Во многом благодаря вашему личному вкладу сотрудничество между двумя нашими государствами носит многоплановый и взаимовыгодный характер", - отметил российский лидер.

Он также добавил, что Назарбаев по праву считается "отцом евразийской интеграции". "Трудно переоценить ваши усилия в становлении и развитии Евразийского экономического союза. Сегодня ЕврАзЭС - это эффективное межгосударственное объединение, в рамках которого созданы широкие возможности для успешного взаимодействия в торговой и инвестиционной областях на принципах равноправия, взаимной выгоды и уважения интересов друг друга", - сказал Путин.

Президент РФ также отметил тот факт, что российский и казахстанский народы вместе свято чтут мужество, братство отцов и дедов в годы Великой Отечественной войны и вместе празднуют 75-ю годовщину общей победы над нацизмом.