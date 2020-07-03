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Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусной инфекцией, поблагодарил соотечественников и зарубежных политических деятелей за... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:37
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
нурсултан назарбаев
казахстан
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коронавирус covid-19, нурсултан назарбаев, казахстан, в мире

Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам

05:37 03.07.2020
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Заседание Высшего Евразийского экономического совета
© РИА Новости / Алексей Никольский
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АЛМА-АТА, 3 июл - РИА Новости. Экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев, переболевший коронавирусной инфекцией, поблагодарил соотечественников и зарубежных политических деятелей за поддержку, а также призвал казахстанцев соблюдать меры предосторожности в связи с распространением COVID-19.
Пресс-служба 79-летнего Назарбаева сообщала 18 июня, что его тест на коронавирусную инфекцию показал положительный результат, после чего он ушел на самоизоляцию. В четверг, 2 июля, пресс-секретарь экс-президента Айдос Укибай написал в Twitter об отрицательном тесте Елбасы (Лидера нации) на коронавирус.

"Благодаря усилиям врачей и неукоснительному выполнению их требований и рекомендаций, а также общей поддержке и всем теплым пожеланиям, я преодолел недуг, чувствую себя хорошо и приступаю к полноценной работе", - отметил Назарбаев в своем обращении к казахстанцам, опубликованном в пятницу на его сайте.

По словам экс-президента, вместе со своим народом он ощутил всю тяжесть этой болезни и хотел бы пожелать всем, кто сейчас находится на излечении, терпения, мужества и скорейшего выздоровления.
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"Президент и правительство страны принимают все необходимые меры для выхода из сложившегося положения. Но очень многое зависит и от нас самих. Помните, что врачи делают все возможное для нас. Однако как уберечься от заражения этой болезнью, во многом зависит от каждого человека лично", - подчеркнул экс-президент.
При этом он призвал граждан, особенно молодых людей, к стойкости. "Соблюдать необходимые правила гигиены, и как можно дольше оставаться здоровыми, возлагая надежду на скорое появление вакцины. Необходимы дисциплина, забота о своем здоровье и здоровье своих близких, доверие врачам", - отметил Назарбаев.
Он также сказал, что был глубоко тронут тем искренним вниманием и моральной поддержкой, которую ему оказали ряд глав зарубежных государств и правительств, видных политических и общественных деятелей, среди которых были президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, президенты Киргизии Сооронбай Жээнбеков, Узбекистана Шавкат Мирзиёев, Таджикистана Эмомали Рахмон, Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов, Турции Реджеп Тайип Эрдоган и многие другие.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Нурсултан НазарбаевКазахстанВ мире
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