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Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
Часто в период нестабильной экономической ситуации граждане думают о том, как они могут сохранить свои сбережения, а иногда и приумножить их, — о том, как... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:39
экономика
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
экономика

Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис

04:15 03.07.2020 (обновлено: 05:39 03.07.2020)
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем MasterCard
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Часто в период нестабильной экономической ситуации граждане думают о том, как они могут сохранить свои сбережения, а иногда и приумножить их, — о том, как правильно и безопасно это сделать и почему кризис здесь не помеха, рассказала РИА Новости эксперт Национального центра финансовой грамотности Елена Феоктистова.

"Принять решение — заниматься инвестированием денег или нет — нужно исходя из ваших целей, а не из состояния рынка. Опытные инвесторы, наоборот, ждут кризиса, чтобы купить хорошие активы по выгодной цене", — сказала эксперт, предупредив при этом, что вложения в ценные бумаги как инструмент сохранения сбережений и получения доходов выше инфляции — отличный способ, но инвестировать нужно только на свободные деньги, а любое желание обыграть рынок и поэкспериментировать часто приводит к большим потерям.

"Основное правило безопасного инвестирования — "нельзя держать яйца в одной корзине". Вы должны покупать акции разных компаний из разных секторов рынка и из разных стран. В идеале, сформируйте свой портфель, куда будут включены разные активы — акции и облигации из развивающих и развитых стран, добавьте туда золото для стабильности портфеля", — советует эксперт.
"Чем больше будет у вас разных активов в разных секторах рынка, тем спокойнее будет ваш портфель в период нестабильности. В настоящее время на фондовом рынке РФ приобретают широкую популярность (торгуемые на бирже — ред.) фонды ETF. Это хороший способ распределить свои деньги в разные компании при относительно небольших расходах", — добавила она.
Пачка денег
23 апреля, 02:00Сказано в эфире
Как заработать на инвестициях во время пандемии? Советы экспертаКакие ценные бумаги будут расти в цене во время пандемии коронавируса? Свое мнение на этот счет высказал в интервью радио Sputnik инвестиционный стратег компании "БКС Премьер" Александр Бахтин.
Она напомнила, что в России помимо брокерского счета был введен способ инвестирования через индивидуальный инвестиционный счет (ИИС), который также дает возможность получить налоговую льготу при инвестировании на фондовом рынке. "Разница в том, что на брокерском счете я должна держать акции все три года и не могу их продать, иначе слетаю со льготы, а на ИИС я могу сперва купить акции одной компании, а потом продать и купить на вырученную сумму акции другой, и льгота по второму типу у меня сохраняется, если я не брала вычет", — объяснила эксперт.
"Фондовый рынок волатилен, а цена на активы меняется ежесекундно. Вы можете быстро потерять свои сбережения полностью или в какой-то части. Прежде чем открывать ИИС или просто направлять деньги на инвестиции, вы должны сформировать финансовый резерв – деньги, которые вы можете в любой момент достать и направить на свои срочные цели. Дополнительно я рекомендую сформировать финансовую защиту – купить полис долгосрочного страхования жизни, чтобы в случае проблем со здоровьем вам не пришлось выводить деньги с ИИС", — заключила Феоктистова.
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