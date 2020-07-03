"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады

"Надругательство какое-то над страной. Вот эти шароварные дебилы довели нас до того, что мы сегодня реально на грани распада и уничтожения, потому что страна не может выживать, о людях вообще никто не думает", — сказал Рабинович.

Кроме того, он раскритиковал обсуждение в Раде легализации игорного бизнеса в стране, который, как считает депутат, направлен на "грабеж" страны. Помимо этого Рабинович заявил, что власти готовят срыв местных выборов в этом году, "чтобы спасти себя", и выразил мнение, что это "очень и очень плохо кончится".