"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения. Беседу парламентария с журналистами транслировал канал "112 Украина".
В частности депутат пояснил, что на Украине наблюдается кризис управления в государстве. По его словам, правительство возглавляет "нездоровый" премьер-министр, который не знает, что делать, а президента Владимира Зеленского, по мнению Рабиновича, в последнее время видели "только в кино".
Также политик посетовал, что Евросоюз не включил Украину в список стран, для которых с 1 июля открылась граница, и выразил мнение, что такая ситуация продержится еще долгое время. "Вишенкой на торте" парламентарий назвал дело экс-президента Петра Порошенко, который продолжает оставаться на свободе.
"Надругательство какое-то над страной. Вот эти шароварные дебилы довели нас до того, что мы сегодня реально на грани распада и уничтожения, потому что страна не может выживать, о людях вообще никто не думает", — сказал Рабинович.
Кроме того, он раскритиковал обсуждение в Раде легализации игорного бизнеса в стране, который, как считает депутат, направлен на "грабеж" страны. Помимо этого Рабинович заявил, что власти готовят срыв местных выборов в этом году, "чтобы спасти себя", и выразил мнение, что это "очень и очень плохо кончится".