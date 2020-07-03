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"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T03:56
оппозиционная платформа - за жизнь
ситуация на украине
вадим рабинович
петр порошенко
верховная рада украины
евросоюз
владимир зеленский
украина
в мире
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"Дебилы" довели Украину до грани распада
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https://ria.ru/20200702/1573764992.html
..не дай Бог, России иметь таких родственников как эти. Вы посмотрите историю отношений между русскими и шумерами. Начиная с Петра 1 по настоящее время, одна ненависть и вражда со стороны этих ко всему русскому. Не нужно питать иллюзий по поводу "братского народа", они ни когда братьями не были и не станут для русских.
78
Кому грань распада, кому мать родная. Новая власть на Украине это как ноаая волна МММ. Вроде как все знают чем оно кончится, но упорно несут гривны
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украина
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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оппозиционная платформа - за жизнь, ситуация на украине, вадим рабинович, петр порошенко, верховная рада украины, евросоюз, владимир зеленский, украина, в мире

"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады

03:56 03.07.2020
23495
© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМонумент Независимости Украины в Киеве
Монумент Независимости Украины в Киеве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Монумент Независимости Украины в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения. Беседу парламентария с журналистами транслировал канал "112 Украина".
В частности депутат пояснил, что на Украине наблюдается кризис управления в государстве. По его словам, правительство возглавляет "нездоровый" премьер-министр, который не знает, что делать, а президента Владимира Зеленского, по мнению Рабиновича, в последнее время видели "только в кино".
Также политик посетовал, что Евросоюз не включил Украину в список стран, для которых с 1 июля открылась граница, и выразил мнение, что такая ситуация продержится еще долгое время. "Вишенкой на торте" парламентарий назвал дело экс-президента Петра Порошенко, который продолжает оставаться на свободе.
"Надругательство какое-то над страной. Вот эти шароварные дебилы довели нас до того, что мы сегодня реально на грани распада и уничтожения, потому что страна не может выживать, о людях вообще никто не думает", — сказал Рабинович.
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Кроме того, он раскритиковал обсуждение в Раде легализации игорного бизнеса в стране, который, как считает депутат, направлен на "грабеж" страны. Помимо этого Рабинович заявил, что власти готовят срыв местных выборов в этом году, "чтобы спасти себя", и выразил мнение, что это "очень и очень плохо кончится".
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Оппозиционная платформа - За жизньСитуация на УкраинеВадим РабиновичПетр ПорошенкоВерховная Рада УкраиныЕвросоюзВладимир ЗеленскийУкраинаВ мире
Популярные комментарии
..не дай Бог, России иметь таких родственников как эти. Вы посмотрите историю отношений между русскими и шумерами. Начиная с Петра 1 по настоящее время, одна ненависть и вражда со стороны этих ко всему русскому. Не нужно питать иллюзий по поводу "братского народа", они ни когда братьями не были и не станут для русских.
3 июля, 08:08
Мария Заказчикова
7201005
Кому грань распада, кому мать родная. Новая власть на Украине это как ноаая волна МММ. Вроде как все знают чем оно кончится, но упорно несут гривны
3 июля, 05:59
Ярослав Погодин
910000
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