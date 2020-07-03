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Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
Человечество может по мере освоения космического пространства встретиться с новыми формами жизни, причем на Марсе ими могут оказаться организмы, занесенные... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:37
хочу стать космонавтом
марс
институт медико-биологических проблем ран
космос - риа наука
российская академия наук
олег орлов
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2020
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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марс, институт медико-биологических проблем ран, космос - риа наука, российская академия наук, олег орлов

Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе

03:39 03.07.2020 (обновлено: 05:37 03.07.2020)
4644
© NASAМарс
Марс
© NASA
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Человечество может по мере освоения космического пространства встретиться с новыми формами жизни, причем на Марсе ими могут оказаться организмы, занесенные космическими аппаратами и изменившиеся под влиянием условий Красной планеты, сообщил в интервью РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.

"Такую возможность исключить нельзя. Также как нельзя исключить возможность встретиться с ранее занесенными человечеством на Марс, например, земными формами жизни, которые еще могут и модифицироваться в новых условиях", — сказал Орлов.

Он добавил, что встреча с инопланетными формами жизни не должна стать неожиданностью для первых землян, чья нога ступит на поверхность Марса.
"Эти сценарии прорабатываются в рамках программ планетарной защиты, которые находятся в сфере внимания специально созданной по нашей инициативе межведомственной группы при Совете по космосу РАН", — добавил ученый.
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Хочу стать космонавтомМарсИнститут медико-биологических проблем РАНКосмос - РИА НаукаРоссийская академия наукОлег Орлов
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