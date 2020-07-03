Названы регионы, где живет больше всех россиян с ожирением

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Больше всего людей с ожирением в 2019 году в России выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области, меньше всего — в Чечне, Приморском крае и в Ингушетии, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.