https://ria.ru/20200703/1573822637.html
Названы регионы, где живет больше всех россиян с ожирением
Больше всего людей с ожирением в 2019 году в России выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области, меньше всего — в Чечне, Приморском... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T03:35
2020-07-03T05:11
ленинградская область
новгородская область
алтайский край
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/151652/95/1516529516_0:0:3841:2160_1400x0_80_0_0_8f179c9c0c350d06384b4817b199dabc.jpg
https://ria.ru/20200522/1571814555.html
1
ленинградская область
новгородская область
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151652/95/1516529516_0:0:3841:2160_1400x0_80_0_0_8f179c9c0c350d06384b4817b199dabc.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151652/95/1516529516_307:0:3187:2160_1400x0_80_0_0_e9bf8775e51256adc016aa6946cf8aca.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/151652/95/1516529516_667:0:2827:2160_1400x0_80_0_0_a105bccf3297a9dd1ec662017c4a3b1a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ленинградская область, новгородская область, алтайский край, общество