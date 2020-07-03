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Названы регионы, где живет больше всех россиян с ожирением
Больше всего людей с ожирением в 2019 году в России выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области, меньше всего — в Чечне, Приморском... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T05:11
ленинградская область
новгородская область
алтайский край
общество
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1
ленинградская область
новгородская область
алтайский край
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ленинградская область, новгородская область, алтайский край, общество

Названы регионы, где живет больше всех россиян с ожирением

03:35 03.07.2020 (обновлено: 05:11 03.07.2020)
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© Depositphotos / mostockfootageМужчина, страдающий ожирением
Мужчина, страдающий ожирением
© Depositphotos / mostockfootage
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Больше всего людей с ожирением в 2019 году в России выявлено в Новгородской области, Алтайском крае и Ленинградской области, меньше всего — в Чечне, Приморском крае и в Ингушетии, следует из данных статистического сборника Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Зарегистрированных больных всего с диагнозом, установленным впервые в жизни, на 100 тысяч населения: Новгородская область — 905,4, Алтайский край — 884,9, Ленинградская область — 851,7", — говорится в сборнике.
Наименьшее число пациентов с ожирением в 2019 году было зарегистрировано в Чеченской Республике, Приморском крае и в Ингушетии.
Всего в 2019 году в России было зарегистрировано 517 357 больных ожирением, что на 70 тысяч больше, чем годом ранее.
Еда
22 мая, 06:10
Опрос: питание на карантине повысит уровень ожирения, считают 86% россиян
711131615
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Ленинградская областьНовгородская областьАлтайский крайОбщество
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