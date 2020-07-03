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В Дагестане завершили работу полевые госпитали Минобороны
Полевые госпитали Минобороны России, развернутые ранее в Ботлихе и Буйнакске Дагестана для помощи в борьбе с коронавирусом, завершили работу, сообщает... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T02:41
2020-07-03T05:36
распространение нового коронавируса
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республика дагестан
буйнакск
хасавюрт
каспийск
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, республика дагестан, буйнакск, хасавюрт, каспийск, общество
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Полевые госпитали Минобороны России, развернутые ранее в Ботлихе и Буйнакске Дагестана
для помощи в борьбе с коронавирусом, завершили работу, сообщает ведомство.
"Военные врачи полевых многопрофильных госпиталей Минобороны России завершили свою работу по оказанию помощи населению Республики Дагестан в борьбе с распространением COVID-19", — говорится в сообщении.
Более месяца военные медики оказывали помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск.
Всего через стационар госпиталей прошло более 200 местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления.
Также выездные бригады военных медиков проконсультировали и оказали помощь около 1,5 тысячам жителям республики, проживающим в труднодоступных горных районах.
Сейчас госпитали завершили прием на стационарное лечение. Лечить пациентов будут в центральных городских и районных больницах, а при необходимости в новых многофункциональных медицинских центрах Минобороны, построенных в Дербенте, Каспийске и Хасавюрте.
По поручению президента Владимира Путина для помощи населению в борьбе с коронавирусом в Дагестане развернули два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью 200 коек.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.