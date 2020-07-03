В Дагестане завершили работу полевые госпитали Минобороны

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Полевые госпитали Минобороны России, развернутые ранее в Ботлихе и Буйнакске Полевые госпитали Минобороны России, развернутые ранее в Ботлихе и Буйнакске Дагестана для помощи в борьбе с коронавирусом, завершили работу, сообщает ведомство.

"Военные врачи полевых многопрофильных госпиталей Минобороны России завершили свою работу по оказанию помощи населению Республики Дагестан в борьбе с распространением COVID-19", — говорится в сообщении.

Более месяца военные медики оказывали помощь в инфекционном и госпитальном отделениях полевых госпиталей, развернутых в поселке Ботлих и городе Буйнакск.

Всего через стационар госпиталей прошло более 200 местных жителей, которые завершили полный курс лечения и были выписаны после выздоровления.

Также выездные бригады военных медиков проконсультировали и оказали помощь около 1,5 тысячам жителям республики, проживающим в труднодоступных горных районах.

Сейчас госпитали завершили прием на стационарное лечение. Лечить пациентов будут в центральных городских и районных больницах, а при необходимости в новых многофункциональных медицинских центрах Минобороны, построенных в Дербенте, Каспийске и Хасавюрте.

По поручению президента Владимира Путина для помощи населению в борьбе с коронавирусом в Дагестане развернули два полевых мобильных многофункциональных госпиталя общей вместимостью 200 коек.