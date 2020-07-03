Пентагон подтвердил главе минобороны ФРГ планы сокращения контингента США

ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер обсудил со своим немецким коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр вывод 9,5 тысячи военнослужащих США из ФРГ и подтвердил ей эти планы, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.
"Министр обороны Марк Эспер сегодня говорил с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и подтвердил планы министерства о переводе 9,5 тысячи военных из Германии", - говорится в сообщении.
"Министр подтвердил постоянную приверженность Соединенных Штатов трансатлантическому альянсу и нашему долгосрочному партнерству с Германией", - говорится там.
Министры договорились оставаться на тесной связи в ближайшие недели по мере разработки планов.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России". В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.
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