Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200703/1573821442.html
Пентагон подтвердил главе минобороны ФРГ планы сокращения контингента США
Глава Пентагона Марк Эспер обсудил со своим немецким коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр вывод 9,5 тысячи военнослужащих США из ФРГ и подтвердил ей эти планы,... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:19
марк эспер
дональд трамп
министерство обороны сша
нато
германия
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156176/24/1561762409_0:236:3072:1964_1400x0_80_0_0_d0af02ecce2b46d2ab87ae2f780c82be.jpg
https://ria.ru/20200702/1573813408.html
https://ria.ru/20200616/1572974710.html
германия
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156176/24/1561762409_0:236:3072:1964_1400x0_80_0_0_d0af02ecce2b46d2ab87ae2f780c82be.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156176/24/1561762409_251:0:2980:2047_1400x0_80_0_0_fc219753f75fe11563fe04edd0c91d59.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/156176/24/1561762409_592:0:2639:2047_1400x0_80_0_0_094f034757ffed050cafe30be2149a73.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
марк эспер, дональд трамп, министерство обороны сша, нато, германия, сша, в мире

Пентагон подтвердил главе минобороны ФРГ планы сокращения контингента США

01:19 03.07.2020
326
© AP Photo / Manuel Balce CenetaГлава Пентагона Марк Эспер
Глава Пентагона Марк Эспер
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
ВАШИНГТОН, 3 июл - РИА Новости. Глава Пентагона Марк Эспер обсудил со своим немецким коллегой Аннегрет Крамп-Карренбауэр вывод 9,5 тысячи военнослужащих США из ФРГ и подтвердил ей эти планы, говорится в сообщении на сайте военного ведомства.
"Министр обороны Марк Эспер сегодня говорил с министром обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр и подтвердил планы министерства о переводе 9,5 тысячи военных из Германии", - говорится в сообщении.
Они обсудили потребность гарантировать, что любой план США должен давать гарантии европейским союзникам, расширять сдерживание России и укреплять НАТО, сказано в пресс-релизе.
"Министр подтвердил постоянную приверженность Соединенных Штатов трансатлантическому альянсу и нашему долгосрочному партнерству с Германией", - говорится там.
Мюнхенская конференция по безопасности
Вчера, 19:15
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Министры договорились оставаться на тесной связи в ближайшие недели по мере разработки планов.
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал сократить число американских военных в Германии до 25 тысяч человек. Кроме этого, Трамп возмутился, что "Германия платит России миллиарды долларов за энергию, а США должны защищать их от России". В настоящее время в Германии размещены 34,5 тысячи американских военнослужащих.
Военнослужащие армии США во время совместных учений войск НАТО Swift Response в Германии
16 июня, 01:14
В Германии ответили Трампу на слова о защите от России
570100
Обсудить 0
Марк ЭсперДональд ТрампМинистерство обороны СШАНАТОГерманияСШАВ мире
Рекомендуем
Самолет наблюдения РФ Ту-214ОН
В Финляндии оценили позицию России по Договору по открытому небу
Командующий войсками Восточного военного округа генерал-полковник Сергей Суровикин
В России планируют развернуть новые военные космические системы связи
Загоризонтная радиолокационная станция Подсолнух-Э
На Дальнем Востоке до 2030 года построят новые радиолокационные станции
Генерал-полковник Сергей Суровикин
Испытания новой российской космической системы связи завершат в сентябре
Президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Мадуро объяснил отказ выслать представителя ЕС из Венесуэлы
Радиолокационная станция Воронеж в Калининградской области
Россия через два года завершит перевооружение станций СПРН
Учения по локализации и минимизации последствий возможных чрезвычайных ситуаций и происшествий
МАГАТЭ назвало возможную причину выброса радиации над Северной Европой
Роберт О'Брайен
США пригрозили "серьезными мерами" из-за "сговора" России с талибами
Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции, посвященной первой годовщине пребывания на посту
Зеленский заявил, что будет отстаивать независимость Нацбанка
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш в Лахоре, Пакистан
Генсек ООН просит стороны в Эфиопии не нагнетать напряженность
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
Российский оптический комплекс будет следить за космическим пространством
Главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ генерал-полковник Сергей Суровикин
В России развернут космический эшелон СПРН
Спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси
Пелоси обвинила Белый дом в жульничестве по "сговору" России с талибами
Портрет саудовского журналиста Джамаля Хашукджи в Стамбуле
В Стамбуле начинается суд над обвиняемыми в убийстве журналиста Хашукджи
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова заявила, что США применили формулу цветных революций к себе
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:12Число умерших пациентов с COVID-19 в Польше превысило 1,5 тысячи
12:07Эксперт: Россия не должна соглашаться включить передовое оружие в СНВ-3
12:07В ЦИК поступило 15 особых мнений от членов региональных комиссий
12:07Минздрав утвердил новые рекомендации по лечению коронавируса у детей
12:06Политсоветники "нормандского формата" обсудят урегулирование в Донбассе
12:06В Тульской области число жертв коронавируса достигло 118
12:04В Индонезии число заразившихся коронавирусом превысило 60 тысяч
12:03СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
12:01Фильм "Чернобыль" Данилы Козловского покажут в США
12:01Памфилова заявила, что еще будет работать на избирательных кампаниях
11:58В ЛНР выявили 14 новых случаев заражения коронавирусом за сутки
11:58Бастрыкин рассказал о расследовании преступлений нацистов
11:56Путину доверяют более 60 процентов россиян, показал опрос
11:56В КБР умерли два пациента с коронавирусом
11:55НАТО наугад называет число российских подлодок в Атлантике, заявили в ДПФ
11:54Эксперт прокомментировал отставку премьера Франции
11:53Меркель уверена, что Евросоюз справится с кризисом
11:50Совфед рассчитывает на укрепление сотрудничества с парламентом Ливии
11:50Памфилова: жалоб, требующих рассмотрения рабочей группой ЦИК, нет
11:50Посол США назвал рассказал о сотрудничестве с Россией в борьбе с COVID-19
Лента новостейМолния