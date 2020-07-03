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Новое оружие России
https://ria.ru/20200703/1573821358.html
На Дальнем Востоке до 2030 года построят новые радиолокационные станции
Россия до 2030 года модернизирует ряд действующих радиолокационных станций Системы предупреждения о ракетном нападении в разных регионах и построит новые на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:13
новое оружие россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
ленинградская область
иркутская область
краснодарский край
сергей суровикин
безопасность
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министерство обороны рф (минобороны рф), ленинградская область, иркутская область, краснодарский край, сергей суровикин, безопасность

На Дальнем Востоке до 2030 года построят новые радиолокационные станции

01:09 03.07.2020 (обновлено: 01:13 03.07.2020)
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© Фото : ГК РТИЗагоризонтная радиолокационная станция "Подсолнух-Э"
Загоризонтная радиолокационная станция Подсолнух-Э
© Фото : ГК РТИ
МОСКВА, 3 июл - РИА Новости. Россия до 2030 года модернизирует ряд действующих радиолокационных станций Системы предупреждения о ракетном нападении в разных регионах и построит новые на Дальнем Востоке заявил главком Воздушно-космическими силами генерал-полковник Сергей Суровикин.
"В перспективе до 2030 года развитие СПРН предусматривает модернизацию ряда РЛС высокой заводской готовности, несущих боевое дежурство в Краснодарском крае, Иркутской области, и создание в Ленинградской области и Дальневосточном федеральном округе новых средств, обладающих повышенными характеристиками и помехоустойчивостью", - сказал он в интервью газете "Красная звезда".
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Новое оружие РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Ленинградская областьИркутская областьКраснодарский крайСергей СуровикинБезопасность
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