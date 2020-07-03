https://ria.ru/20200703/1573821358.html
На Дальнем Востоке до 2030 года построят новые радиолокационные станции
Россия до 2030 года модернизирует ряд действующих радиолокационных станций Системы предупреждения о ракетном нападении в разных регионах и построит новые на... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T01:09
2020-07-03T01:13
новое оружие россии
министерство обороны рф (минобороны рф)
ленинградская область
иркутская область
краснодарский край
сергей суровикин
безопасность
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https://ria.ru/20200703/1573821232.html
ленинградская область
иркутская область
краснодарский край
РИА Новости
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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https://cdn22.img.ria.ru/images/156040/70/1560407085_0:144:1643:1068_1400x0_80_0_0_51ed3fd32142229dd36bda17c6a62b71.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), ленинградская область, иркутская область, краснодарский край, сергей суровикин, безопасность