https://ria.ru/20200703/1573821036.html
Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус
Юморист Гарик Харламов пошутил над "истинной" причиной развода с актрисой Кристиной Асмус, о которой заявляют некоторые эксперты. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T00:40
2020-07-03T00:40
культура
развод
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565335133_0:0:2920:1642_1400x0_80_0_0_5942248fb1b68f27e2d175ba7d5a5d07.jpg
https://ria.ru/20200702/1573764256.html
https://ria.ru/20200629/1573608115.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565335133_0:0:2920:1642_1400x0_80_0_0_5942248fb1b68f27e2d175ba7d5a5d07.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565335133_85:0:2608:1892_1400x0_80_0_0_e4c483242fa4372b1784dcbf1bb70704.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/1c/1565335133_400:0:2292:1892_1400x0_80_0_0_323d4a53ab2a88204d1939107e16e91a.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
развод, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)
МОСКВА, 3 июл — РИА Новости.
Юморист Гарик Харламов
пошутил над "истинной" причиной развода с актрисой Кристиной Асмус
, о которой заявляют некоторые эксперты.
В своем инстаграме
комик опубликовал фото текста материала, в котором утверждается, что якобы работавшая с Харламовым с 2003 года продюсер Олеся Сазыкина рассказала об "истинной" причине развода звездной пары и сообщила о "скверном характере" комика.
Харламов пояснил, что никогда не сотрудничал с этим продюсером, и решил поработать на опережение экспертов, выдвигающих различные теории про причины его развода.
"У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной, и никакой Натальи Субботиной я не знаю. И дабы опередить моих следующих "продюсеров", "знакомых" и "друзей", признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш", — пошутил он.
Юморист также приписал себе девять фобий и другие психические расстройства.
"Старый наркоман, сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное, что уж там. Но это не причина развода. Истинная причина развода: шопоголизм", — с иронией заключил Харламов.
Ранее стало известно
, что Асмус и Харламов решили развестись после восьми лет брака. По словам пары, скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты.