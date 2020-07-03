Харламов посмеялся над "истинной" причиной развода с Асмус

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости. Юморист Юморист Гарик Харламов пошутил над "истинной" причиной развода с актрисой Кристиной Асмус , о которой заявляют некоторые эксперты.

В своем инстаграме комик опубликовал фото текста материала, в котором утверждается, что якобы работавшая с Харламовым с 2003 года продюсер Олеся Сазыкина рассказала об "истинной" причине развода звездной пары и сообщила о "скверном характере" комика.

Харламов пояснил, что никогда не сотрудничал с этим продюсером, и решил поработать на опережение экспертов, выдвигающих различные теории про причины его развода.

"У меня никогда не было продюсера Олеси Сазыкиной, и никакой Натальи Субботиной я не знаю. И дабы опередить моих следующих "продюсеров", "знакомых" и "друзей", признаюсь сам: я очень тяжелый человек со скверным характером, всегда злой, жадный, самовлюбленный бесчувственный агрессивный алкаш", — пошутил он.

Юморист также приписал себе девять фобий и другие психические расстройства.

"Старый наркоман, сатанист с излишним весом, завистливый, тщеславный, похотливый, жестокий тиран, мракобес, гомофобный расист со всеми известными вредными привычками и ужасными проявлениями. Животное, что уж там. Но это не причина развода. Истинная причина развода: шопоголизм", — с иронией заключил Харламов.