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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20200703/1573818641.html
"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось
Украинский суд рассматривает ряд уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко. В том числе о создании раскольнической "Православной церкви Украины" и... РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T08:00
религия и мировоззрение
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Благодаря томосу Вселенский патриархат разорвал отношения с Москвской партиархией. Теперь Эрдоган спокойно в Св.Софии открывает мечеть. Еслитак будет продолжаться , то скоро храмы раскольников на Украине превратятся в крымско-татарские мечети или в притоны ЛГБТ. Так держать!
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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епифаний думенко, ситуация на украине, ситуация вокруг упц, вадим новинский, аналитика - религия и мировоззрение, петр порошенко, служба безопасности украины, верховная рада украины, харьков, украина, в мире

"Украинский президент оказался неправ". Злое пророчество о томосе сбылось

08:00 03.07.2020
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкТомос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
© РИА Новости
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МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Олег Налисник. Украинский суд рассматривает ряд уголовных дел против экс-президента Петра Порошенко. В том числе о создании раскольнической "Православной церкви Украины" и томосе об автокефалии. Сам политик, собственно, не отрицает, что приложил к этому руку, но что за это посадят, не верит. Хотя еще два года назад его предупреждали о последствиях грубого вмешательства во внутрицерковные дела. Что ждет Порошенко и кто заинтересован в разбирательстве — в материале РИА Новости.

"Признаю вину за томос"

Чего-чего, а артистичности экс-президенту Украины не занимать. Даже на судебное заседание по одному из дел он прибыл, прошагав пару километров во главе колонны сторонников. Многие из них держали в руках плакаты и украинские флаги.
А уже внутри здания Печерского суда Киева Порошенко произнес пафосную речь. В ней он высмеял все обвинения.
"Они обвиняют меня, что я в июне 2014 года отдал приказ о контрнаступлении (в Донбассе. — Прим. ред.). Я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я отдал приказ военным кораблям двигаться через украинский Керченский пролив. Пишите: я признаю эту "вину". Они обвиняют меня, что я назначаю руководителей разведки. Я признаю эту "вину", — гордо произнес политик.
Перечислять свои грехи он закончил на томосе. Мол, при нем страна, как он любит говорить, "обрела вторую независимость — от российской церкви".
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПетр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
© РИА Новости / Стрингер
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Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда
"И это, это тоже запишите мне в "вину", — не переставал ерничать Порошенко.
То ли он до сих пор ощущает себя всесильным и неуязвимым, то ли от страха сработал компенсаторный механизм — мотивы столь вызывающего поведения экс-президента непонятны. Скорее второе, ведь против экс-президента открыто не менее 20 уголовных дел.
Дело об автокефалии занимает в этом перечне особое место. Ведь когда раскольники еще даже не получили вожделенной грамоты от патриарха Варфоломея, президенту уже прочили тюрьму. Как говорится, Порошенко в этом вопросе перешел все красные линии.

"Злоупотребление властью"

Девятого апреля 2018 года Порошенко приехал в Стамбул, где несколько часов общался с патриархом Варфоломеем в его резиденции. По итогам встречи политик заявил, что Украина как никогда близка к обретению "единой поместной автокефальной церкви". А Фанар — стамбульский район, где расположена штаб-квартира Константинопольского патриархата, — готов этому поспособствовать.
Юридически это выглядело так: президент Украины написал письмо Варфоломею, в котором "от имени всех верующих страны" просил его как "вселенского патриарха" выдать томос об автокефалии. Тот факт, что Порошенко обратился не от себя лично, а от имени граждан, возмутил тогда многих. Причем не только духовенство и прихожан канонической Украинской православной церкви, которые ни о какой независимости даже не просили.
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины / Петр Порошенко и Вселенский партриарх Варфоломей
Петр Порошенко и Вселенский партриарх Варфоломей
CC BY-SA 4.0 / Администрация Президента Украины /
Петр Порошенко и Вселенский партриарх Варфоломей
Несколько месяцев спустя иск к президенту подала общественная организация "Верховенство права". Автор документа киевский юрист Сергей Ковалев объяснял тогда корреспонденту РИА Новости, что обращение Порошенко к стамбульскому патриарху грубо нарушает конституцию.
"Челобитную Петр Порошенко подписал не как частное лицо, а именно как субъект властных полномочий — президент Украины. Поэтому обращение по своей правовой природе является решением президента, поскольку оно размещено на официальном сайте. Истец считает, что ответчик как субъект властных полномочий не имел компетенции для подписания обращения и его направления", — говорилось в иске.
То есть глава государства превысил полномочия. По статье 365 Уголовного кодекса Украины за это предусмотрено от трех до восьми лет тюрьмы.
Судебное разбирательство проходило в самый разгар саги с томосом. Поэтому дело, несмотря на многочисленные обжалования, тогда, осенью 2018 года, попросту замяли.
Но, как оказалось, ненадолго. Томос не помог Порошенко переизбраться — несмотря на то что он активно колесил по стране с грамотой, демонстрируя ее гражданам как трофей. И весной прошлого года иск к президенту подали уже депутаты Верховной рады. По мнению одного из них, Вадима Новинского, экс-президент грубо вмешался в сугубо внутрицерковные дела.
Разбирательство продолжается до сих пор. Статья та же: "Превышение полномочий или злоупотребление властью".

"Привет" от своих

Причем это уголовное дело не единственное в "послужном списке" Порошенко. Как выяснилось на днях, по экс-президенту ударили оттуда, откуда он вряд ли ждал.
В Государственном бюро расследований (ГБР), которое ведет уголовные дела против него, журналистам заявили, что рассматривают дело о "разжигании вражды". Конкретики нет, но, судя по всему, речь идет о статье 161 УК Украины, предусматривающей до пяти лет тюрьмы.
Как пояснили в ГБР, потерпевшим в деле выступает... раскольник Филарет Денисенко. Именно он активно помогал Порошенко в создании автокефальной структуры. На базе его "Киевского патриархата" (КП), собственно, и была в декабре 2018 года создана "Православная церковь Украины", которая 6 января 2019 года получила томос от патриарха Варфоломея.
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкФиларет Денисенко после заседания Синода "Православной церкви Украины"
Филарет Денисенко после заседания Синода Православной церкви Украины
© РИА Новости / Стрингер
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Филарет Денисенко после заседания Синода "Православной церкви Украины"
Тогда Филарет рассчитывал возглавить новую структуру. Однако Порошенко уговорил его отдать трон своему протеже — Епифанию Думенко. В следующие за этим полгода старого раскольника оставили без власти, денег и приходов. Последние, как выяснилось буквально на днях, сторонники ПЦУ насильно отнимали у "филаретовцев". Сейчас под контролем Денисенко около 300 храмов. Два года назад их было шесть тысяч.
"Киевский патриархат на протяжении года страдает от рейдерства. Это выражается в несанкционированном изменении информации компьютеризированной системы Госреестра юридических лиц и противоправном лишении правоспособности религиозных организаций, в отношении которых вносятся сведения об их состоянии прекращения (ликвидации)", — объяснила в своем Facebook главный юрист КП Неонила Ткаченко.
А материалы для уголовного дела, как заявили прокуроры, помогала собирать Служба безопасности Украины.
"Филарет, как старый гэбист, плотно сотрудничает с СБУ многие годы. По сути, благодаря этой спецслужбе он остается на плаву", — говорит РИА Новости уроженец Харькова Александр (имя изменено) — член одной из националистических группировок, принимавших участие в акциях как СБУ, так и "Киевского патриархата".
Сам Порошенко на судебном заседании 1 июля завил, что не держит зла на "почетного патриарха" Филарета. Мол, не по своей воле он обратился в суд.
© РИА Новости / Перейти в фотобанкТомос об автокефалии ПЦУ привезли в Киев
Томос об автокефалии Украинской православной церкви привезли в Киев
© РИА Новости
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Томос об автокефалии ПЦУ привезли в Киев

"Чисто ради политики"

"Филарет, накатав иск на Порошенко, решил показать, что остается в игре. Но дело о томосе и рейдерстве в КП, скорее всего, развалится", — поясняет источник РИА Новости в украинских церковных кругах.
По словам собеседника агентства, процесс по этим делам может тянуться годами — столько, сколько нужно нынешней власти.
"Власть шантажирует Порошенко, так как партии "Слуга народа" нужны голоса по своим законопроектам. Он нужен нынешней верхушке", — отмечает он.
Однако уже сам факт возбуждения уголовных дел показал украинскому обществу правоту тех, кто еще два года назад выступал против авантюры с томосом. Речь идет прежде всего о верующих Украинской православной церкви.
"Нынешние дела, к сожалению, ничего не изменят. Ведь речь идет о политике, а не о следовании закону: это агитация нынешней власти перед осенними муниципальными выборами. Верующим хотят показать: с Порошенко борются", — отмечает в беседе с РИА Новости украинский политолог Ростислав Ищенко.
Никаких последствий не будет, по его мнению, и для созданной экс-президентом ПЦУ, чья репутация в стране и за рубежом уже сильно испорчена. Впрочем, нынешние судебные страсти еще раз доказывают: украинский раскол и его легализация — вопрос политический, а не церковный.
Президент Украины Петр Порошенко, Вселенский Патриарх Варфоломей и митрополит Епифаний после церемонии подписания томоса о независимости Украинской православной церкви в Георгиевском соборе Вселенского патриархата в Стамбуле, Турция. 5 января 2019
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Религия и мировоззрениеЕпифаний ДуменкоСитуация на УкраинеСитуация вокруг УПЦВадим НовинскийАналитика - Религия и мировоззрениеПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныВерховная Рада УкраиныХарьковУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Благодаря томосу Вселенский патриархат разорвал отношения с Москвской партиархией. Теперь Эрдоган спокойно в Св.Софии открывает мечеть. Еслитак будет продолжаться , то скоро храмы раскольников на Украине превратятся в крымско-татарские мечети или в притоны ЛГБТ. Так держать!
3 июля, 11:16
Александр Шаров
1000001
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