"Это не суицид": что случилось с моряком, найденным мертвым в Башкирии

МОСКВА, 3 июл — РИА Новости, Виктор Званцев. Наталья Адуллина из Башкирии пятый год доказывает, что ее 25-летний сын не покончил с собой, а был жестоко убит. Он получил СМС с предложением встретиться. Согласился, а уже через час его тело нашли в лесополосе. Местные следователи ничего криминального в этом не усмотрели и возбуждать дело отказались. После вмешательства Александра Бастрыкина разбираться в ситуации пришлось сотрудникам Центрального аппарата СК России.

"У нас выходной"

Андрей ушел из дома 15 марта 2015-го около четырех часов дня. Куда именно, родителям не сказал. Не захотел тревожить: они болели гриппом и лежали с высокой температурой.

Через несколько часов в дверь квартиры Адуллиных постучал агент ритуальной службы и поинтересовался, не здесь ли произошло несчастье. Ему ответили, что ошибся адресом. А вскоре отцу позвонили с номера Андрея и сообщили, что его сын покончил с собой. Назвали адрес, попросили срочно приехать.

У лесополосы неподалеку от Ишимбая Адуллина-старшего встретили полицейские, проводившие осмотр места происшествия. Они заполнили все необходимые бумаги, отдали отцу мобильник сына, сели в машину и уехали.

"Смерть должны констатировать врачи, — рассказывает РИА Новости мать погибшего, работающая в медицинской сфере. — Но скорую полицейские не вызвали, поэтому смерть зафиксировал следователь. Он же объяснил мужу, что в воскресенье морг не работает, поэтому нам нужно приехать в полицию за ключами и самим отвезти Андрея".

Вскрытие, проведенное лишь на следующий день, показало, что причина смерти — асфиксия верхних дыхательных путей.

© Фото : предоставлено матерью погибшего Место, где нашли тело Андрея © Фото : предоставлено матерью погибшего Место, где нашли тело Андрея

Таинственное СМС

Следователи провели проверку, но ничего криминального не нашли. В возбуждении уголовного дела отказали. Однако родителей Андрея это не устроило — по их мнению, причин сводить счеты с жизнью у сына не было.

"Где-то через месяц после случившегося иду с обеда на работу, и на улице меня останавливает незнакомый парень, — вспоминает Наталья Адуллина. — Представился: "Марсель Бадретдинов, друг Андрея". И говорит: "Его убили". Я так растерялась, что забыла спросить у него адрес и телефон".

Молодой человек пообещал вечером прийти к Адуллиным и все рассказать. В тот день он так и не пришел, а спустя две недели Бадретдинова нашли мертвым — с кровоподтеком на левом плече и ссадинами на кистях. Причем неподалеку от того места, где погиб Андрей. Следователи снова объявили: самоубийство.

"Кроме того, в телефоне у сына мы увидели СМС-сообщение, полученное в день его гибели, — продолжает Наталья. — Андрею кто-то назначил встречу возле магазина "Волна". На четыре часа дня. Очень странно, что полицейские даже не изучили переписку".

Родители сами вычислили владельца незнакомого номера — это была подруга бывшей девушки Андрея. Она заверила Наталью, что в тот день ждала молодого человека у магазина, но он так и не появился.

© Фото : предоставлено матерью погибшего СМС-сообщение, которое нашли в телефоне родители © Фото : предоставлено матерью погибшего СМС-сообщение, которое нашли в телефоне родители

Хороший доход

Примерно за год до гибели Андрей Адуллин вернулся в родной Ишимбай с Дальнего Востока, где плавал на рыболовецких судах и заработал более миллиона рублей. Собирался вложить их в собственный бизнес — открыть небольшой продуктовый магазин. Однако этим планам не суждено было сбыться.

По словам матери, Андрей встретил девушку, переехал на съемную квартиру и завел много новых знакомств. В итоге через пару месяцев деньги закончились, возлюбленная ушла, и молодой человек опять перебрался к родителям.

"Мы знаем, что ему остались должны сотни тысяч рублей, — подчеркивает Наталья. — Так и не дождавшись этих денег, сын решил отправиться на вахту. На этот раз на Север. Оформил документы, прошел медосмотр".

Буквально за день до гибели Андрей навестил друга в больнице. Позже тот рассказал следователям, что ничего тревожного не заметил. Напротив, Андрей был в приподнятом настроении, сообщил, что через неделю снова уезжает на вахту.

Поворот в деле

Родители Андрея уверены: сына убили и инсценировали самоубийство. По их мнению, это мог сделать кто-то из должников. По просьбе Адуллиных московские специалисты организовали независимую судебно-медицинскую экспертизу и выявили около 50 нарушений, совершенных при вскрытии в местном морге.

Местные следователи один за другим выносили постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, пока осенью 2017-го в ситуацию не вмешался председатель СК России Александр Бастрыкин, на приеме у которого побывала Наталья.

© Фото : предоставлено матерью погибшего Андрею было 25 лет © Фото : предоставлено матерью погибшего Андрею было 25 лет

"Он очень удивился, узнав, что на место происшествия не вызвали медиков, — говорит мать погибшего. — Ознакомившись с материалами, потребовал передать их в центральный аппарат ведомства".