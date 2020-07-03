Лучшие фото недели: "Алые паруса", самое красивое поле и невозмутимый кот

Девушки прыгают в пруд в Эдгартауне, США.
Девушки прыгают в пруд в Эдгартауне, США.
Грузовой состав едет по Крымскому мосту.
Грузовой состав едет по Крымскому мосту.
Владимир Путин голосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук.
Владимир Путин голосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук.
Девушка на лавандовом поле в Крыму. Плантации этих цветов занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка.
Девушка на лавандовом поле в Крыму. Плантации этих цветов занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка.
Продавец переносит манекены на рынке в Рио-де-Жанейро.
Продавец переносит манекены на рынке в Рио-де-Жанейро.
Нашествие саранчи в Пакистане.
Принц Чарльз посещает Котсуолдский фермерский парк.
Жители индийской деревни Майонг, пострадавшей от наводнения.
Гимнастка и танцовщица Ханна Мартин тренируется у виадука долины Уз в Великобритании.
Гимнастка и танцовщица Ханна Мартин тренируется у виадука долины Уз в Великобритании.
Полицейские на площади Джорджа в Глазго, Шотландия.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели подо Ржевом в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели подо Ржевом в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.
Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области.
Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области.
В одной из тайских школ во время пандемии ученикам сделали индивидуальные защитные капсулы из урн для голосования.
В одной из тайских школ во время пандемии ученикам сделали индивидуальные защитные капсулы из урн для голосования.
Девушки на празднике посадки риса в Непале.
Бриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса".
Бриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса".
Девушка фотографирует выпускников Военной академии в Минске.
Люди идут на тюбинг в Аризоне.
Мужчина толкает тележку с баллонами, наполненными сжиженным газом, в Мумбае.
Мужчина толкает тележку с баллонами, наполненными сжиженным газом, в Мумбае.
Медработник в защитном костюме идет по улице в Мумбае.
Демонстрации из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге.
Демонстрации из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге.
Девушка делает селфи на пляже в Майами.
Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Мезеберге.
Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Мезеберге.
Протесты в столице Судана Хартуме.
Вспышка молнии в Венгрии.
Вспышка молнии в Венгрии.
Девочки играют под дождем в столице Кубы Гаване.
Девочки играют под дождем в столице Кубы Гаване.
Кот на набережной в Алжире.