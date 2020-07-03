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Лучшие фото недели: "Алые паруса", самое красивое поле и невозмутимый кот
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе. РИА Новости, 03.07.2020
2020-07-03T12:04
коронавирус covid-19
крымский мост
эммануэль макрон
алые паруса (праздник выпускников)
конституция рф
александр лукашенко
чарльз, принц уэльский
спасская башня
ангела меркель
владимир путин
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коронавирус covid-19, крымский мост, эммануэль макрон, алые паруса (праздник выпускников), конституция рф, александр лукашенко, чарльз, принц уэльский, спасская башня, ангела меркель, владимир путин, великобритания, москва, алжир (республика), янгон (город), массачусетс, непал, германия, хартум (город), глазго (город), рио-де-жанейро (город), гонконг, пакистан, аризона, сочи, минск, ржев, республика крым, сирия, гавана, индия, венгрия, майами, таиланд, санкт-петербург, мумбаи, фото, фото

Лучшие фото недели: "Алые паруса", самое красивое поле и невозмутимый кот

11:22 03.07.2020 (обновлено: 12:04 03.07.2020)
829
Ria.ru предлагает вниманию читателей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
© AP Photo / Mark Lennihan

Девушки прыгают в пруд в Эдгартауне, США.

Девушки прыгают с моста в пруд в Эдгартауне, штат Массачусетс
1 из 30

Девушки прыгают в пруд в Эдгартауне, США.

© AP Photo / Mark Lennihan
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Грузовой состав едет по Крымскому мосту.

Грузовой состав едет по Крымскому мосту
2 из 30

Грузовой состав едет по Крымскому мосту.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Владимир Путин голосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук.

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
3 из 30

Владимир Путин голосует по поправкам в Конституцию на избирательном участке № 2151 в здании Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанк

Девушка на лавандовом поле в Крыму. Плантации этих цветов занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка.

Девушка на лавандовом поле в Крыму
4 из 30

Девушка на лавандовом поле в Крыму. Плантации этих цветов занимают более 120 гектаров в Бахчисарайском районе у села Тургеневка.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© AP Photo / Silvia Izquierdo

Продавец переносит манекены на рынке в Рио-де-Жанейро.

Продавец переносит манекены на уличном рынке в Рио-де-Жанейро
5 из 30

Продавец переносит манекены на рынке в Рио-де-Жанейро.

© AP Photo / Silvia Izquierdo
© AFP 2020 / Shahid Ali

Нашествие саранчи в Пакистане.

Фермеры во время нашествия саранчи в Пакистане
6 из 30

Нашествие саранчи в Пакистане.

© AFP 2020 / Shahid Ali
© REUTERS / Pool / Kirsty Wigglesworth

Принц Чарльз посещает Котсуолдский фермерский парк.

Принц Чарльз во время посещения фермерского парка Котсуолд
7 из 30

Принц Чарльз посещает Котсуолдский фермерский парк.

© REUTERS / Pool / Kirsty Wigglesworth
© REUTERS / Anuwar Hazarika

Жители индийской деревни Майонг, пострадавшей от наводнения.

Жители индийской деревни Майонг, пострадавшей от наводнения
8 из 30

Жители индийской деревни Майонг, пострадавшей от наводнения.

© REUTERS / Anuwar Hazarika
© REUTERS / Matthew Childs

Гимнастка и танцовщица Ханна Мартин тренируется у виадука долины Уз в Великобритании.

Танцовщица Ханна Мартин во время тренировки у виадука долины Уз в Великобритании
9 из 30

Гимнастка и танцовщица Ханна Мартин тренируется у виадука долины Уз в Великобритании.

© REUTERS / Matthew Childs
© AFP 2020 / Robert Perry

Полицейские на площади Джорджа в Глазго, Шотландия.

Сотрудники полиции на площади Джорджа в Глазго
10 из 30

Полицейские на площади Джорджа в Глазго, Шотландия.

© AFP 2020 / Robert Perry
© РИА Новости / Владимир Сергеев / Перейти в фотобанкСпасская башня Кремля.
Спасская башня Кремля
11 из 30
Спасская башня Кремля.
© РИА Новости / Владимир Сергеев
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© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в фотобанкОтдыхающие на пляже "Цирк" в Сочи.
Отдыхающие на пляже Цирк в Сочи
12 из 30
Отдыхающие на пляже "Цирк" в Сочи.
© РИА Новости / Нина Зотина
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© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанк

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели подо Ржевом в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время посадки голубой ели на церемонии церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
13 из 30

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко высадили ели подо Ржевом в память о погибших в годы Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Михаил Климентьев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанк

Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области.

Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области
14 из 30

Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области.

© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© REUTERS / Athit Perawongmetha

В одной из тайских школ во время пандемии ученикам сделали индивидуальные защитные капсулы из урн для голосования.

Занятия в провинции Патум Тани, Таиланд
15 из 30

В одной из тайских школ во время пандемии ученикам сделали индивидуальные защитные капсулы из урн для голосования.

© REUTERS / Athit Perawongmetha
© AFP 2020 / Prakash Mathema

Девушки на празднике посадки риса в Непале.

Девушки на празднике посадки риса Асар Пандра в Непале
16 из 30

Девушки на празднике посадки риса в Непале.

© AFP 2020 / Prakash Mathema
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанк

Бриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса".

Праздник выпускников Алые паруса в Санкт-Петербурге
17 из 30

Бриг "Россия" в акватории Финского залива во время праздника выпускников "Алые паруса".

© РИА Новости / Алексей Даничев
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© REUTERS / Vasily Fedosenko

Девушка фотографирует выпускников Военной академии в Минске.

Женщина фотографирует выпускников Военной академии Беларуси в Минске
18 из 30

Девушка фотографирует выпускников Военной академии в Минске.

© REUTERS / Vasily Fedosenko
© REUTERS / Cheney Orr

Люди идут на тюбинг в Аризоне.

Люди идут на тюбинг по Солт-Ривер, Аризона
19 из 30

Люди идут на тюбинг в Аризоне.

© REUTERS / Cheney Orr
© REUTERS / Francis Mascarenhas

Мужчина толкает тележку с баллонами, наполненными сжиженным газом, в Мумбае.

Мужчина толкает тележку с баллонами со сжиженным нефтяным газом в Мумбаи, Индия
20 из 30

Мужчина толкает тележку с баллонами, наполненными сжиженным газом, в Мумбае.

© REUTERS / Francis Mascarenhas
© REUTERS / Francis Mascarenhas

Медработник в защитном костюме идет по улице в Мумбае.

Медицинский работник в защитном костюме идет по улице в Мумбаи, Индия
21 из 30

Медработник в защитном костюме идет по улице в Мумбае.

© REUTERS / Francis Mascarenhas
© AFP 2020 / Dale De La Rey

Демонстрации из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге.

Протесты в связи с принятием закона о национальной безопасности в Гонконге
22 из 30

Демонстрации из-за принятия закона о национальной безопасности в Гонконге.

© AFP 2020 / Dale De La Rey
© AFP 2020 / Chandan Khanna

Девушка делает селфи на пляже в Майами.

Девушка делает селфи на пляже в Майами, Флорида
23 из 30

Девушка делает селфи на пляже в Майами.

© AFP 2020 / Chandan Khanna
© AFP 2020 / Omar Haj KadourМужчина у разрушенного здания в сирийском городе Эриха.
Мужчина у разрушенного здания в сирийском городе Эриха
24 из 30
Мужчина у разрушенного здания в сирийском городе Эриха.
© AFP 2020 / Omar Haj Kadour
© AFP 2020 / Sai Aung MainСожжение крупной партии конфискованных наркотиков в Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом в городе Янгон.
Сожжение крупной партии конфискованных наркотиков в Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом в городе Янгон
25 из 30
Сожжение крупной партии конфискованных наркотиков в Международный день борьбы с употреблением наркотических средств и их незаконным оборотом в городе Янгон.
© AFP 2020 / Sai Aung Main
© REUTERS / Pool/Kay Nietfeld

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Мезеберге.

Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон во время встречи в Мезеберге, Германия
26 из 30

Встреча канцлера Германии Ангелы Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона в Мезеберге.

© REUTERS / Pool/Kay Nietfeld
© AFP 2020 / Ashraf Shazly

Протесты в столице Судана Хартуме.

Протесты в Хартуме, Судан
27 из 30

Протесты в столице Судана Хартуме.

© AFP 2020 / Ashraf Shazly
© AP Photo / Gyorgy Varga/MTI

Вспышка молнии в Венгрии.

Вспышка молнии в городе Надьканижа, Венгрия
28 из 30

Вспышка молнии в Венгрии.

© AP Photo / Gyorgy Varga/MTI
© AP Photo / Ramon Espinosa

Девочки играют под дождем в столице Кубы Гаване.

Девочки играют под дождем в Гаване, Куба
29 из 30

Девочки играют под дождем в столице Кубы Гаване.

© AP Photo / Ramon Espinosa
© AFP 2020 / Ryad Kramdi

Кот на набережной в Алжире.

Кот сидит на набережной в Алжире
30 из 30

Кот на набережной в Алжире.

© AFP 2020 / Ryad Kramdi
1710000
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