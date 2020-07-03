Хендрик Штрик: до сих пор неизвестно, какие меры лучше блокируют COVID

Более полумиллиона человек скончались на данный момент в мире из-за коронавирусной инфекции COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии 11 марта. Вакцины против коронавируса пока нет, во многих странах мира приняты экстренные меры в связи с распространением заболевания. Можно ли победить коронавирус, каковы главные факторы, способствующие передаче инфекции, насколько эффективен "дезинфицирующий тоннель" в борьбе с заболеванием, когда ждать следующего подъема числа заразившихся — на эти и другие вопросы РИА Новости ответил один из ведущих немецких вирусологов, профессор вирусологии и директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик.
— Вы заявили в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что не думаете, что будет вторая или третья волна коронавируса, это будет "непрерывная продолжительная волна со взлетами и падениями". Вы считаете, это развитие типично только для Германии или и на международном уровне?
— Я вижу это как на национальном, так и на международном уровнях. Я хочу сказать, что я не ожидаю, что этот вирус исчезнет. SARS-CoV2 станет новым эндемическим (Постоянно присутствующим. – Прим. ред.) коронавирусом. В настоящее время в мире насчитывается четыре эндемических коронавируса человека. Эти четыре вируса ответственны за 10-30% всех случаев заражения гриппом среди людей в Европе в зимние месяцы. В большинстве случаев эндемические коронавирусы человека вызывают заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Я думаю, что SARS-CoV-2 также развивается в эндемический коронавирус. В Европе существует зависимость от погоды — более сильные вспышки коронавирусов наблюдаются в холодное время года и реже в теплые месяцы. Мы не сможем уничтожить вирус, пока у нас не будет вакцины. До сих пор мы не нашли вакцин против патогенных коронавирусов человека, поэтому нам необходимо интегрировать SARS-CoV-2 в нашу повседневную жизнь.
— Что сегодня является главными факторами заражения SARS-CoV-2 и насколько эффективны общеизвестные защитные меры, такие как маски или дезинфекция?
— Существуют два фактора, которые специфичны для респираторных вирусов или для коронавирусов, которые способствуют инфекции. Это близость и время. Если вы находитесь рядом с инфицированным человеком и проводите с ним много времени, тогда, скорее всего, происходит заражение. Опасность заражения дополнительно усиливается в закрытых помещениях, поскольку отсутствие ветра и солнца означает, что капельки вируса могут лучше сохраняться в воздухе.
Защитные маски работают. Они могут уменьшить опасность заражения SARS-CoV-2, как показали некоторые хорошие исследования. Но если маска используется неправильно, если ее носят в течение нескольких недель, не стирая, постоянно прикасаются к ней, то такая маска также является питательной средой для бактерий и грибков. Это может вызвать другие повреждения.
Дезинфекция играет второстепенную роль, потому что SARS-CoV-2 — это воздушно-капельная инфекция, а не контактная. Однако если человек чихает или кашляет в руку, а затем открывает дверь, может быть инфицирование, если коснуться затем еще и до слизистых оболочек. Но это не главный маршрут передачи.
— Было сообщение о российской компании, которая представила "тоннель для дезинфекции" для полной дезинфекции людей и предметов, аналогичное оборудование было установлено в резиденции президента Путина в Ново-Огарево, недалеко от Москвы. Действительно ли такое устройство эффективно против коронавируса?
— Основные очаги размножения SARS-CoV2 находятся в бронхах и легких, поэтому внешняя дезинфекция, вероятно, менее эффективна. Но с другими вирусами, например, ротавирусами, норовирусами — это контактные инфекции, которые могут долго оставаться на поверхности, — важна хорошая дезинфекция, особенно хорошая дезинфекция рук. Для коронавируса это не первично.
— Насколько хорошо сегодня мировое сообщество подготовлено к таким глобальным пандемиям, как SARS-CoV-2?
— Мы невероятно интенсивно учимся сейчас. И мы должны быть гораздо лучше подготовлены к таким пандемиям. В последние годы ВОЗ неоднократно заявляла, что нужно больше денег, чтобы быть подготовленными к таким пандемиям. И я надеюсь, что ВОЗ выйдет из этой ситуации более сильной, а не более слабой. Конечно, нужно посмотреть, должна ли организация быть структурно изменена для выполнения этих задач, но очевидно, что бюджет ВОЗ на борьбу с пандемиями сегодня слишком низок. Пандемия — это глобальная система, она не является региональной или национальной, но мы, как глобальное сообщество, участвуем в ней все сообща.
— Считаете ли вы, что такие пандемии могут повториться в ближайшие несколько лет?
— Мы не знаем об этом. Может случиться так, что снова появятся старые вирусы, такие как испанский грипп. Может случиться, что известные бактерии станут нечувствительными к антибиотикам, то есть станут панрезистентными и создадут проблему для всего мира. Или род комаров Aedes в связи с изменением климата поселится у нас, и мы будем иметь дело с лихорадкой денге. Это фактор, которым мы должны заниматься. Чем лучше мы будем подготовлены, тем быстрее и эффективнее мы сможем справиться с этим в будущем. Самое важное время пандемии — это время перед пандемией.
— Вы сказали, что в Европе существует погодная зависимость для распространения известных ранее коронавирусов. Это так же верно для нынешнего коронавируса? Нужно ли ожидать увеличения заболеваемости осенью?
— Мы пока точно не знаем, но есть многочисленные данные, которые это подтверждают. Существует зависимость от погоды для других коронавирусов, по крайней мере, в Германии. Респираторные вирусы распространяются более быстро, когда холодно и сухо или при высокой влажности. Можно предположить, что SARS-CoV-2 будет вести себя аналогично. Несколько месяцев назад у нас было очень мало случаев заражения в Австралии, сейчас их количество резко растет. Одной из причин этого может быть то, что в Австралии начинаются зимние месяцы.
— Как вы оцениваете такое средство борьбы с пандемией, как всеобщий локдаун — строгий карантин, который ограничивает социальную активность людей и работу организаций?
— Я говорю — мы должны начать жить с вирусом. Это означает, что мы должны понять, какие меры наиболее эффективны. Некоторые говорят, что это маски, другие выступают за ограничение контактов или запрещают массовые мероприятия. Но на данный момент мы точно этого не знаем. Изначально были приняты много разных мер быстро и одновременно. Теперь важно понять, что лучше всего блокирует вирус. Только когда мы это поймем, мы выйдем на правильный путь вперед.