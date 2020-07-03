Хендрик Штрик: до сих пор неизвестно, какие меры лучше блокируют COVID

Более полумиллиона человек скончались на данный момент в мире из-за коронавирусной инфекции COVID-19 , вызванной коронавирусом SARS-CoV-2. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии 11 марта. Вакцины против коронавируса пока нет, во многих странах мира приняты экстренные меры в связи с распространением заболевания. Можно ли победить коронавирус, каковы главные факторы, способствующие передаче инфекции, насколько эффективен "дезинфицирующий тоннель" в борьбе с заболеванием, когда ждать следующего подъема числа заразившихся — на эти и другие вопросы РИА Новости ответил один из ведущих немецких вирусологов, профессор вирусологии и директор института вирусологии и исследования ВИЧ при медицинском факультете Боннского университета, профессор Хендрик Штрик

— Вы заявили в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что не думаете, что будет вторая или третья волна коронавируса, это будет "непрерывная продолжительная волна со взлетами и падениями". Вы считаете, это развитие типично только для Германии или и на международном уровне?

— Я вижу это как на национальном, так и на международном уровнях. Я хочу сказать, что я не ожидаю, что этот вирус исчезнет. SARS-CoV2 станет новым эндемическим (Постоянно присутствующим. – Прим. ред.) коронавирусом. В настоящее время в мире насчитывается четыре эндемических коронавируса человека. Эти четыре вируса ответственны за 10-30% всех случаев заражения гриппом среди людей в Европе в зимние месяцы. В большинстве случаев эндемические коронавирусы человека вызывают заболевания верхних и нижних дыхательных путей. Я думаю, что SARS-CoV-2 также развивается в эндемический коронавирус. В Европе существует зависимость от погоды — более сильные вспышки коронавирусов наблюдаются в холодное время года и реже в теплые месяцы. Мы не сможем уничтожить вирус, пока у нас не будет вакцины. До сих пор мы не нашли вакцин против патогенных коронавирусов человека, поэтому нам необходимо интегрировать SARS-CoV-2 в нашу повседневную жизнь.

— Что сегодня является главными факторами заражения SARS-CoV-2 и насколько эффективны общеизвестные защитные меры, такие как маски или дезинфекция?

— Существуют два фактора, которые специфичны для респираторных вирусов или для коронавирусов, которые способствуют инфекции. Это близость и время. Если вы находитесь рядом с инфицированным человеком и проводите с ним много времени, тогда, скорее всего, происходит заражение. Опасность заражения дополнительно усиливается в закрытых помещениях, поскольку отсутствие ветра и солнца означает, что капельки вируса могут лучше сохраняться в воздухе.

Защитные маски работают. Они могут уменьшить опасность заражения SARS-CoV-2, как показали некоторые хорошие исследования. Но если маска используется неправильно, если ее носят в течение нескольких недель, не стирая, постоянно прикасаются к ней, то такая маска также является питательной средой для бактерий и грибков. Это может вызвать другие повреждения.

Дезинфекция играет второстепенную роль, потому что SARS-CoV-2 — это воздушно-капельная инфекция, а не контактная. Однако если человек чихает или кашляет в руку, а затем открывает дверь, может быть инфицирование, если коснуться затем еще и до слизистых оболочек. Но это не главный маршрут передачи.

— Было сообщение о российской компании, которая представила "тоннель для дезинфекции" для полной дезинфекции людей и предметов, аналогичное оборудование было установлено в резиденции президента Путина в Ново-Огарево, недалеко от Москвы. Действительно ли такое устройство эффективно против коронавируса?

— Основные очаги размножения SARS-CoV2 находятся в бронхах и легких, поэтому внешняя дезинфекция, вероятно, менее эффективна. Но с другими вирусами, например, ротавирусами, норовирусами — это контактные инфекции, которые могут долго оставаться на поверхности, — важна хорошая дезинфекция, особенно хорошая дезинфекция рук. Для коронавируса это не первично.

— Насколько хорошо сегодня мировое сообщество подготовлено к таким глобальным пандемиям, как SARS-CoV-2?

— Мы невероятно интенсивно учимся сейчас. И мы должны быть гораздо лучше подготовлены к таким пандемиям. В последние годы ВОЗ неоднократно заявляла, что нужно больше денег, чтобы быть подготовленными к таким пандемиям. И я надеюсь, что ВОЗ выйдет из этой ситуации более сильной, а не более слабой. Конечно, нужно посмотреть, должна ли организация быть структурно изменена для выполнения этих задач, но очевидно, что бюджет ВОЗ на борьбу с пандемиями сегодня слишком низок. Пандемия — это глобальная система, она не является региональной или национальной, но мы, как глобальное сообщество, участвуем в ней все сообща.

— Считаете ли вы, что такие пандемии могут повториться в ближайшие несколько лет?

— Мы не знаем об этом. Может случиться так, что снова появятся старые вирусы, такие как испанский грипп. Может случиться, что известные бактерии станут нечувствительными к антибиотикам, то есть станут панрезистентными и создадут проблему для всего мира. Или род комаров Aedes в связи с изменением климата поселится у нас, и мы будем иметь дело с лихорадкой денге. Это фактор, которым мы должны заниматься. Чем лучше мы будем подготовлены, тем быстрее и эффективнее мы сможем справиться с этим в будущем. Самое важное время пандемии — это время перед пандемией.

— Вы сказали, что в Европе существует погодная зависимость для распространения известных ранее коронавирусов. Это так же верно для нынешнего коронавируса? Нужно ли ожидать увеличения заболеваемости осенью?

— Мы пока точно не знаем, но есть многочисленные данные, которые это подтверждают. Существует зависимость от погоды для других коронавирусов, по крайней мере, в Германии. Респираторные вирусы распространяются более быстро, когда холодно и сухо или при высокой влажности. Можно предположить, что SARS-CoV-2 будет вести себя аналогично. Несколько месяцев назад у нас было очень мало случаев заражения в Австралии, сейчас их количество резко растет. Одной из причин этого может быть то, что в Австралии начинаются зимние месяцы.

— Как вы оцениваете такое средство борьбы с пандемией, как всеобщий локдаун — строгий карантин, который ограничивает социальную активность людей и работу организаций?