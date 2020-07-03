Вместо шашлыка. Что готовят на мангале жители разных стран

В Италии на мангале готовят грильята (grigliata) — ребрышки, колбаски, стейки из говядины или свинины.

"Приготовление и подача отличаются от российского шашлыка или американского барбекю, — рассказывает Татьяна Алешкина из Флоренции. — Итальянцы обычно не маринуют мясо по несколько часов, зато добавляют различные травы и много оливкового масла — им здесь принято поливать даже обычный стейк. И никаких соусов типа кетчупа!"

Мясное блюдо обычно подают с приготовленными на гриле овощами (verdure grigliate) и свежим хлебом.