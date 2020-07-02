Представитель ОБСЕ отчитался о действиях при дискриминации Sputnik

Доклад о деятельности офиса за период с 21 ноября 2019 года по 2 июля 2020 года Дезир представил на постсовете ОБСЕ.

Однако, по данным Дезира, 27 декабря он получил ответ от властей Эстонии, согласно которому они не блокировали контент агентства, а речь идет о выполнении санкций ЕС, включая санкции в отношении генерального директора МИА "Россия сегодня" Дмитрия Киселева.