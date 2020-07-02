Руденя: территория у Ржевского мемориала будет развиваться

"Могу назвать этот монумент неотъемлемой частью комплекса на Поклонной горе. Приняли решение создать здесь парк с открытым показом техники, рядом также есть площадка для поисковых отрядов. Также разработали программы, которые входят в план патриотического воспитания молодежи", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
Делясь впечатлениями об открытии мемориала, Руденя отметил, что это событие дало "большой эмоциональный прилив".
"Прежде всего, это гордость за нашу страну, за тверскую землю. Мемориал даст возможность на долгие годы сохранить историческую правду", - сказал губернатор.
Пресс-служба областного правительства напоминает, что власти региона планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов. Разработан региональный туристический маршрут "Земля воинской славы", предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.
Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.
На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом Музея Победы в городе Москве, создан уникальный интерактивный музей.
Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.
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Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.
"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...
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"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...
Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.
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Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.
Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.
"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...
Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.
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