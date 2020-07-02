Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тверская область
Тверская область
https://ria.ru/20200702/1573819822.html
Руденя: территория у Ржевского мемориала будет развиваться
Запланировано дальнейшее развитие территории у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:59
тверская область
игорь руденя
тверская область
ржев
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573743768_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_0f305a80840dfd0b151305b92e796deb.jpg
https://ria.ru/20200701/1573744557.html
тверская область
ржев
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573743768_0:0:3028:1703_1400x0_80_0_0_0f305a80840dfd0b151305b92e796deb.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573743768_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_8c24c5abdcf95336ba374fa8d8a5dc95.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573743768_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_e4e33d86b9d0bad8b627f531c0989576.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
игорь руденя, тверская область, ржев

Руденя: территория у Ржевского мемориала будет развиваться

22:59 02.07.2020
28
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин выступает на церемонии открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
ТВЕРЬ, 2 июл – РИА Новости. Запланировано дальнейшее развитие территории у Ржевского мемориала Советскому солдату, сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя.
Мемориал был торжественно открыт 30 июня. В мероприятии приняли участие президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко.
"Могу назвать этот монумент неотъемлемой частью комплекса на Поклонной горе. Приняли решение создать здесь парк с открытым показом техники, рядом также есть площадка для поисковых отрядов. Также разработали программы, которые входят в план патриотического воспитания молодежи", - сказал глава региона, выступая в четверг в прямом эфире на телеканале "Россия 24" Тверь.
Делясь впечатлениями об открытии мемориала, Руденя отметил, что это событие дало "большой эмоциональный прилив".
Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области
1 июля, 16:12Союзное государство
Ржевский мемориал вновь возвращает миру память о советском солдате
"Прежде всего, это гордость за нашу страну, за тверскую землю. Мемориал даст возможность на долгие годы сохранить историческую правду", - сказал губернатор.
Пресс-служба областного правительства напоминает, что власти региона планирует включить посещение Ржевского мемориала в число рекомендованных экскурсий для школьников старших классов. Разработан региональный туристический маршрут "Земля воинской славы", предусматривающий посещение воинских захоронений и мемориальных комплексов Ржевского и Зубцовского районов Тверской области.
Проект строительства Ржевского мемориала реализован Российским военно-историческим обществом при поддержке Союзного государства, министерства культуры РФ и правительства Тверской области.
На территории мемориального комплекса, являющегося филиалом Музея Победы в городе Москве, создан уникальный интерактивный музей.
Открытие Ржевского мемориала: "Мы за Родину пали, но она – спасена…"
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанк

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

Ржевский мемориал Cоветскому солдату в Тверской области
1 из 17

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Карина Ивашко

Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
2 из 17

Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоОтдать дань памяти тех, кто сражался на Ржевско-Вяземском выступе, пришла и молодежь.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
3 из 17
Отдать дань памяти тех, кто сражался на Ржевско-Вяземском выступе, пришла и молодежь.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоУчастники церемонии поклонились монументу Советскому солдату, созданному в память участников Ржевской битвы и всех воинов Великой Отечественной войны.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
4 из 17
Участники церемонии поклонились монументу Советскому солдату, созданному в память участников Ржевской битвы и всех воинов Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоВетераны, чей возраст приближается к столетнему, выдержали в этот памятный день и встречу с двумя президентами, и повышенное внимание со стороны руководства области…
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
5 из 17
Ветераны, чей возраст приближается к столетнему, выдержали в этот памятный день и встречу с двумя президентами, и повышенное внимание со стороны руководства области…
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко…и общение с любопытными журналистами, которым была интересна и биография участников войны, и их впечатления от Ржевского мемориала.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
6 из 17
…и общение с любопытными журналистами, которым была интересна и биография участников войны, и их впечатления от Ржевского мемориала.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоПосле церемонии открытия Ржевского мемориала на высшем уровне вход был открыт для всех.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
7 из 17
После церемонии открытия Ржевского мемориала на высшем уровне вход был открыт для всех.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоВ знаменательный день на площадке Ржевского мемориала выступил "Хор Турецкого" во главе со своим лидером.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
8 из 17
В знаменательный день на площадке Ржевского мемориала выступил "Хор Турецкого" во главе со своим лидером.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
9 из 17

Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
10 из 17

"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоВладимир Мединский, будучи министром культуры России, в свое время тоже радел за идею создания памятника. Благодаря его усилиям, инициативу поддержал лидер страны.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
11 из 17
Владимир Мединский, будучи министром культуры России, в свое время тоже радел за идею создания памятника. Благодаря его усилиям, инициативу поддержал лидер страны.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
12 из 17

По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
13 из 17

На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоНа плитах из кортеновской стали на пути к монументу выбиты фото участников Ржевской битвы, а также имена и фамилии 62 тысяч солдат, погибших в боях подо Ржевом.
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
14 из 17
На плитах из кортеновской стали на пути к монументу выбиты фото участников Ржевской битвы, а также имена и фамилии 62 тысяч солдат, погибших в боях подо Ржевом.
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
15 из 17

Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".

© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина ИвашкоФотокорры в работе…
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
16 из 17
Фотокорры в работе…
© РИА Новости / Карина Ивашко
© РИА Новости / Карина Ивашко

Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.

Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
17 из 17

Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.

© РИА Новости / Карина Ивашко
1 из 17

Мемориал Советскому солдату подо Ржевом создан по инициативе ветеранов Великой Отечественной войны.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
2 из 17

Именно ветераны — 14 человек, проживающих во Ржеве, Твери и других населенных пунктах Тверской области, — стали почетными гостями на церемонии открытия Ржевского мемориала.

© РИА Новости / Карина Ивашко
3 из 17
Отдать дань памяти тех, кто сражался на Ржевско-Вяземском выступе, пришла и молодежь.
© РИА Новости / Карина Ивашко
4 из 17
Участники церемонии поклонились монументу Советскому солдату, созданному в память участников Ржевской битвы и всех воинов Великой Отечественной войны.
© РИА Новости / Карина Ивашко
5 из 17
Ветераны, чей возраст приближается к столетнему, выдержали в этот памятный день и встречу с двумя президентами, и повышенное внимание со стороны руководства области…
© РИА Новости / Карина Ивашко
6 из 17
…и общение с любопытными журналистами, которым была интересна и биография участников войны, и их впечатления от Ржевского мемориала.
© РИА Новости / Карина Ивашко
7 из 17
После церемонии открытия Ржевского мемориала на высшем уровне вход был открыт для всех.
© РИА Новости / Карина Ивашко
8 из 17
В знаменательный день на площадке Ржевского мемориала выступил "Хор Турецкого" во главе со своим лидером.
© РИА Новости / Карина Ивашко
9 из 17

Возможно, больше других радовались событию те, кто приложил огромные усилия для создания мемориала. На фото — госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота и замминистра культуры РФ Николай Овсиенко с лидером поискового движения Сергеем Мачинскоим.

© РИА Новости / Карина Ивашко
10 из 17

"Мне кажется порою, что солдаты…" - поет Хор Турецкого пронзительную песню "Журавли". Нижняя часть будто бы обгоревшего и изорванного в клочья одеяния солдата на самом деле — взмывающие в небо журавли. Красивая задумка авторов монумента...

© РИА Новости / Карина Ивашко
11 из 17
Владимир Мединский, будучи министром культуры России, в свое время тоже радел за идею создания памятника. Благодаря его усилиям, инициативу поддержал лидер страны.
© РИА Новости / Карина Ивашко
12 из 17

По просьбе губернатора Тверской области Игоря Рудени "Хор Турецкого" спел песню "Издалека долго…" — ведь Ржев стоит на Волге. В финале музыканты исполнили композицию "Хотят ли русские войны".

© РИА Новости / Карина Ивашко
13 из 17

На все происходящее со своей 35-метровой, вместе с насыпью, высоты взирал Советский солдат, отлитый из бронзы…

© РИА Новости / Карина Ивашко
14 из 17
На плитах из кортеновской стали на пути к монументу выбиты фото участников Ржевской битвы, а также имена и фамилии 62 тысяч солдат, погибших в боях подо Ржевом.
© РИА Новости / Карина Ивашко
15 из 17

Фото на память — о великом деле, которое удалось совершить благодаря инициативе энтузиастов и неравнодушию людей, откликнувшихся на призыв собрать средства на памятник солдату "всем миром".

© РИА Новости / Карина Ивашко
16 из 17
Фотокорры в работе…
© РИА Новости / Карина Ивашко
17 из 17

Люди на площадке у подножия постамента выглядят крошечными фигурками. По замыслу авторов (Андрея Коробцова и Константина Фомина), над ними парит дух воина, павшего на поле боя, — солдат, который из вечности смотрит на потомков.

© РИА Новости / Карина Ивашко
000000
Обсудить 0
Тверская областьИгорь РуденяТверская областьРжев
Рекомендуем
Церемония открытия Ржевского мемориала Советскому солдату
Руденя поблагодарил жителей области за участие в голосовании
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
Вид на Исаакиевский собор
Исаакиевский собор откроется для посетителей в середине июля
Председатель комитета ГД по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников на пленарном заседании Государственно думы РФ. 18 декабря 2018
Крашенинников допустил распространение практики многодневного голосования
Отделение банка ВТБ на одной из улиц в Москве
ВТБ сообщил о проблемах с доступом к мобильному банку
Работа информационного центра ЦИК России
Глава Мособлизбиркома оценил явку на голосовании в Подмосковье
Медицинские маски
Белоруссия хочет продлить госрегулирование цен на маски из-за COVID-19
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
В Тамбовской области 87,41% жителей поддержали поправки к Конституции
Дмитрий Медведев
Медведев призвал подумать о поддержке на поздних стадиях инвестирования
Работа информационного центра ЦИК России
Власти Венесуэлы поздравили Россию с проведением голосования по поправкам
Каракас, Венесуэла
Эксперт оценил решение суда Лондона в споре по золоту Венесуэлы
Постоянный представитель РФ при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе Александр Лукашевич
Москва ждет расследования нападений на российских журналистов в США
Автомобиль скорой помощи в Молдавии
В Молдавии число заразившихся коронавирусом превысило 17,1 тысячи
Скопье
Число жертв COVID-19 в Северной Македонии за день выросло на 15
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов
Герасимов обсудил с главой Военного комитета НАТО борьбу с COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Лента новостейМолния