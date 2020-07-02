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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573819487.html
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:58
голосование по поправкам в конституцию
ненецкий автономный округ
юрий бездудный
арктика
архангельская область
политика
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И правильно! Протащили кучу поправок под эгидой основных! Безобразие!
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По всей видимости, это единственный регион, где прошло реально честное голосование по поправкам, а не прорисовки.
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ненецкий автономный округ
арктика
архангельская область
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569507300_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_7f4c6b5d7d5b3077c80484167b547d56.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
ненецкий автономный округ, юрий бездудный, арктика, архангельская область, политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

22:40 02.07.2020 (обновлено: 23:58 02.07.2020)
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© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округаЮрий Бездудный
Юрий Бездудный
© Фото : Екатерина Шутяк / Собрание депутатов Ненецкого автономного округа
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
Ранее, еще в мае, сообщалось, что руководители регионов не будут проводить соответствующий референдум. Тогда на заседании с участием секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака было принято решение, что развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить исключительно в рамках макрорегиона, без политического объединения.
Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
Вчера, 19:43Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
По словам Бездудного, жители субъекта чувствительно отнеслись к этому вопросу и это повлияло на результаты голосования по поправкам к Конституции.
Ненецкий автономный округ стал единственным российским регионом, жители которого не поддержали внесение изменений в Основной закон. При этом всего за поправки проголосовали 77,92 процента пришедших на голосование россиян, а против высказались 21,27 процента избирателей.
"Я связываю это прежде всего с тем протестом, который был в последнее время сконцентрирован против объединения НАО с Архангельской областью. Эти настроения у жителей были очень серьезными", — отметил Бездудный.
Информационное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 14:07Голосование по поправкам в Конституцию
Врио главы Ненецкого округа прокомментировал итоги голосования
Врио главы региона также подчеркнул, что неоднократно говорил о решении не проводить референдум об объединении. Тем не менее местные жители "не восприняли" эту информацию, так как некоторым силам выгодно было подогревать тему, добавил он.
При этом Бездудный подчеркнул, что у Ненецкого автономного округа и Архангельской области остаются общие экономические интересы, в частности освоение Арктики и совместный проект глубоководного порта "Индига".
В конце мая сообщалось, что власти двух регионов подготовят программу совместного развития. Она предполагала прежде всего экономическую интеграцию, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики.
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Голосование по поправкам в КонституциюНенецкий автономный округЮрий БездудныйАрктикаАрхангельская областьПолитика
Популярные комментарии
И правильно! Протащили кучу поправок под эгидой основных! Безобразие!
2 июля, 22:49
Александр Иванов
3491006147
По всей видимости, это единственный регион, где прошло реально честное голосование по поправкам, а не прорисовки.
2 июля, 23:01
Д Дмитрий Жарков
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