https://ria.ru/20200702/1573819487.html
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T22:40
2020-07-02T23:58
голосование по поправкам в конституцию
ненецкий автономный округ
юрий бездудный
арктика
архангельская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569507300_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_7f4c6b5d7d5b3077c80484167b547d56.jpg
https://ria.ru/20200702/1573814977.html
https://ria.ru/20200702/1573792269.html
https://ria.ru/20200702/1573774359.html
Александр Иванов
И правильно! Протащили кучу поправок под эгидой основных! Безобразие!
503
Дмитрий Жарков
По всей видимости, это единственный регион, где прошло реально честное голосование по поправкам, а не прорисовки.
374
64
ненецкий автономный округ
арктика
архангельская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569507300_0:67:1280:787_1400x0_80_0_0_7f4c6b5d7d5b3077c80484167b547d56.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569507300_72:0:1209:853_1400x0_80_0_0_f3f6845b449a26753450cfbb9a944f60.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/02/1569507300_214:0:1067:853_1400x0_80_0_0_f4eadbec979a29dfb15ce8af916c7276.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ненецкий автономный округ, юрий бездудный, арктика, архангельская область, политика
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Ненецкий автономный округ
отказался от объединения с Архангельской областью
, напомнил в беседе с РБК
врио главы региона Юрий Бездудный
.
Ранее, еще в мае, сообщалось, что руководители регионов не будут проводить соответствующий референдум. Тогда на заседании с участием секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака было принято решение, что развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить исключительно в рамках макрорегиона, без политического объединения.
По словам Бездудного, жители субъекта чувствительно отнеслись к этому вопросу и это повлияло на результаты голосования по поправкам к Конституции.
Ненецкий автономный округ стал единственным российским регионом, жители которого не поддержали внесение изменений в Основной закон. При этом всего за поправки проголосовали 77,92 процента пришедших на голосование россиян, а против высказались 21,27 процента избирателей.
"Я связываю это прежде всего с тем протестом, который был в последнее время сконцентрирован против объединения НАО с Архангельской областью. Эти настроения у жителей были очень серьезными", — отметил Бездудный.
Врио главы региона также подчеркнул, что неоднократно говорил о решении не проводить референдум об объединении. Тем не менее местные жители "не восприняли" эту информацию, так как некоторым силам выгодно было подогревать тему, добавил он.
При этом Бездудный подчеркнул, что у Ненецкого автономного округа и Архангельской области остаются общие экономические интересы, в частности освоение Арктики
и совместный проект глубоководного порта "Индига".
В конце мая сообщалось, что власти двух регионов подготовят программу совместного развития. Она предполагала прежде всего экономическую интеграцию, создание новых рабочих мест, диверсификацию экономики.