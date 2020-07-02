Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ранее, еще в мае, сообщалось, что руководители регионов не будут проводить соответствующий референдум. Тогда на заседании с участием секретаря генсовета партии "Единая Россия" Андрея Турчака было принято решение, что развитие Архангельской области и Ненецкого округа будет проходить исключительно в рамках макрорегиона, без политического объединения.

По словам Бездудного, жители субъекта чувствительно отнеслись к этому вопросу и это повлияло на результаты голосования по поправкам к Конституции.

Ненецкий автономный округ стал единственным российским регионом, жители которого не поддержали внесение изменений в Основной закон. При этом всего за поправки проголосовали 77,92 процента пришедших на голосование россиян, а против высказались 21,27 процента избирателей.

"Я связываю это прежде всего с тем протестом, который был в последнее время сконцентрирован против объединения НАО с Архангельской областью. Эти настроения у жителей были очень серьезными", — отметил Бездудный.

Врио главы региона также подчеркнул, что неоднократно говорил о решении не проводить референдум об объединении. Тем не менее местные жители "не восприняли" эту информацию, так как некоторым силам выгодно было подогревать тему, добавил он.

При этом Бездудный подчеркнул, что у Ненецкого автономного округа и Архангельской области остаются общие экономические интересы, в частности освоение Арктики и совместный проект глубоководного порта "Индига".