"Доступный интернет": проект Минкомсвязи продлится до конца года

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Запущенный в начале апреля проект бесплатного доступа в интернет продлили до 31 декабря текущего года. При посещении 371 ресурса трафик пользователей компаниями, предоставляющими услуги интернет-связи, учитываться не будет, Запущенный в начале апреля проект бесплатного доступа в интернет продлили до 31 декабря текущего года. При посещении 371 ресурса трафик пользователей компаниями, предоставляющими услуги интернет-связи, учитываться не будет, сообщили в Минкомсвязи России.

К бесплатным порталам относятся сайты госуслуг, сервисы для получения образования и переквалификации, коммуникации, а также онлайн-библиотеки, культурные проекты и агрегаторы социально значимой информации.

Новой возможностью воспользовалось более 500 тысяч наших сограждан, и очевидно, что аудитория доступных онлайн-проектов будет расти. Особенно это актуально для молодежи и пенсионеров в регионах, где доходы у населения ниже, чем в мегаполисах", – прокомментировал эту меру Антон Горелкин, депутат Государственной Думы РФ.

Он напомнил, что в агрегатор социально значимых сайтов попали и сервисы доставки еды, и службы такси, и медиа, доступные в облегченной версии.

Антон Горелкин назвал создание по поручению президента страны "Доступного интернета" долгосрочной инвестицией в человеческий капитал, потому как заниматься самообразованием и получать медицинские услуги стало проще, а это актуально для молодого поколения в любой части страны. Также сотни нетарифицированных ресурсов могут улучшить качество жизни многих людей, если они захотят ими воспользоваться.

С точки зрения экономики проект "Доступный интернет" даст провайдерам увеличение абонентской базы, а это в среднесрочной перспективе компенсирует их расходы, так как повысится посещаемость уникальными пользователями коммерческого сектора сети, считает представитель Госдумы.

О важности инициативы заявили и в Минэкономразвития.

"Совместно с коллегами прорабатываем данный законопроект, даем свои предложения. Важно на законодательном уровне закрепить перечень критериев, на основании которых сайты будут признаваться таковыми. Это сделает процедуру включения в реестр максимально прозрачной и понятной как для операторов связи, так и для граждан", – поделились в пресс-службе ведомства.

В министерстве считают, что в оставшиеся месяцы необходимо проанализировать и обсудить с бизнесом результаты проводимого Минкомсвязью эксперимента.

"Инициатива Минкомсвязи родилась в период эпидемии коронавируса и была направлена в том числе на помощь детям, которые оказались один на один с дистантом, для того чтобы даже при нулевом балансе они смогли учиться на тех сервисах, которые предоставили свои ресурсы в свободном доступе на время самоизоляции. Для семей с детьми школьного возраста это оказалось очень кстати", – заметил Александр Ларьяновский, управляющий партнер, директор по бизнес-развитию школы Skyeng.

Он отметил, что инициатива стала трудоемкой задачей как для поставщиков услуг, так и для операторов связи, потому что одна образовательная платформа может быть связана с тридцатью другими ИТ-решениями. Но продолжать помогать гражданам получать льготный доступ и делать это без создания дополнительной нагрузки на сетевую инфраструктуру провайдеров необходимо.

Аналогичного мнения о продлении эксперимента придерживается Сергей Плутогаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК). Для того чтобы операторы не пострадали в и без того кризисное время, нужно донастроить систему, а это требует времени.

По словам эксперта, за восемь месяцев действия проекта можно будет собрать мнения всех участников процесса — пользователей, поставщиков услуг связи, контент-провайдеров, разработчиков государственных и коммерческих сервисов, которые уже есть в реестре Минкомсвязи, и тех, кто хочет в него попасть .

Поскольку сама идея предоставления доступа к определенному кругу сервисов всегда, и даже при отрицательном балансе, революционна, эксперимент должен быть продлен и в него должны вовлечься все, кого он касается", — добавил Сергей Плутогаренко.