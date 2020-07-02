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Мэр украинского города Коломыя и его заместитель заразились коронавирусом
Мэр украинского города Коломыя в Ивано-Франковской области Игорь Слюзар заявил, что он и его заместитель, имя которого не называется, заразились коронавирусной... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:52
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
ситуация на украине
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, ситуация на украине, коломыя, ивано-франковская область, украина, в мире

Мэр украинского города Коломыя и его заместитель заразились коронавирусом

20:52 02.07.2020
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© Фото : Коломийська міська радаМэр города Коломыя Игорь Слюзар
Мэр города Коломыя Игорь Слюзар
© Фото : Коломийська міська рада
Мэр города Коломыя Игорь Слюзар. Архивное фото
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Мэр украинского города Коломыя в Ивано-Франковской области Игорь Слюзар заявил, что он и его заместитель, имя которого не называется, заразились коронавирусной инфекцией и ушли на карантин.
По последним данным минздрава Украины, в Ивано-Франковской области подтверждено 2489 случаев инфицирования коронавирусной инфекцией, 1108 из которых выздоровели.
Коронавирус
Вчера, 08:00РИА Наука
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"Сегодня получил результат ПЦР-теста. У меня обнаружили COVID-19. Никаких симптомов пока. Самочувствие хорошее. У одного из заместителей городского головы также подтвердился коронавирус. Мы с семьями идем на самоизоляцию на 2 недели. Ближайший круг контактных лиц также пройдет тестирование", - написал Слюзар в четверг на своей странице в Facebook.
Также он призвал граждан соблюдать элементарные правила безопасности и заботиться об иммунитете.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ситуация на УкраинеКоломыяИвано-Франковская областьУкраинаВ мире
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