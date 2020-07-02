https://ria.ru/20200702/1573817174.html
Посол Польши в России сообщил об окончании своих полномочий
Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк сообщил об окончании своих полномочий. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:44
2020-07-02T20:44
россия
влодзимеж марчиняк
польша
москва
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573792335.html
Андрей Ст
Ну это ты у посла спроси, он же кончил.
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5
россия
польша
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/148320/65/1483206548_0:105:2000:1230_1400x0_80_0_0_7e8ebeaa7c49ffd050066698c9e759ad.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, влодзимеж марчиняк, польша, москва, в мире
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Посол Польши
в России Влодзимеж Марчиняк
сообщил об окончании своих полномочий.
"Срок завершается, проходят четыре года - это у нас обычное время послов на их посту. Время отъезда уже приближается", - сказал Марчиняк в эфире радио "Эхо Москвы".
Посол признал, что отношения Польши и России сложные, но отметил, что так было всегда.
"В наших отношениях всегда сложно, и у меня нет ощущения, что этот период был особенно сложным", - отметил дипломат.
Он вспомнил, что во время своей первой командировки в польское посольство в начале июля четыре года назад для знакомства со своей предшественницей и коллегами "была буря в Москве
- очень сильный ветер, он сломал одно из деревьев, которое растет на территории посольства, все началось, как у Хичкока (в фильмах)".
"Завершается эпидемией", - отметил он.
В качестве своих успехов на посту посла Марчиняк назвал поддержку культурных связей между двумя странами.