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Посол Польши в России сообщил об окончании своих полномочий
Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк сообщил об окончании своих полномочий. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:44
россия
влодзимеж марчиняк
польша
москва
в мире
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https://ria.ru/20200702/1573792335.html
Ну это ты у посла спроси, он же кончил.
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россия
польша
москва
РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
россия, влодзимеж марчиняк, польша, москва, в мире

Посол Польши в России сообщил об окончании своих полномочий

20:44 02.07.2020
603
© Фото : предоставлено посольствомПосол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк
Посол Польши в Москве Влодзимеж Марчиняк
© Фото : предоставлено посольством
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк сообщил об окончании своих полномочий.
"Срок завершается, проходят четыре года - это у нас обычное время послов на их посту. Время отъезда уже приближается", - сказал Марчиняк в эфире радио "Эхо Москвы".
Посол признал, что отношения Польши и России сложные, но отметил, что так было всегда.
"В наших отношениях всегда сложно, и у меня нет ощущения, что этот период был особенно сложным", - отметил дипломат.
Он вспомнил, что во время своей первой командировки в польское посольство в начале июля четыре года назад для знакомства со своей предшественницей и коллегами "была буря в Москве - очень сильный ветер, он сломал одно из деревьев, которое растет на территории посольства, все началось, как у Хичкока (в фильмах)".
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В качестве своих успехов на посту посла Марчиняк назвал поддержку культурных связей между двумя странами.
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Обсудить 5
РоссияВлодзимеж МарчинякПольшаМоскваВ мире
Популярные комментарии
Ну это ты у посла спроси, он же кончил.
2 июля, 20:54
АСАндрей Ст
590000
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