Посол Польши в России сообщил об окончании своих полномочий

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Посол Посол Польши в России Влодзимеж Марчиняк сообщил об окончании своих полномочий.

"Срок завершается, проходят четыре года - это у нас обычное время послов на их посту. Время отъезда уже приближается", - сказал Марчиняк в эфире радио "Эхо Москвы".

Посол признал, что отношения Польши и России сложные, но отметил, что так было всегда.

"В наших отношениях всегда сложно, и у меня нет ощущения, что этот период был особенно сложным", - отметил дипломат.

Он вспомнил, что во время своей первой командировки в польское посольство в начале июля четыре года назад для знакомства со своей предшественницей и коллегами "была буря в Москве - очень сильный ветер, он сломал одно из деревьев, которое растет на территории посольства, все началось, как у Хичкока (в фильмах)".

"Завершается эпидемией", - отметил он.