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Сенат США принял проект о введении санкций против Китая из-за Гонконга
Сенат конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:41
нэнси пелоси
дональд трамп
си цзиньпин
всекитайское собрание народных представителей
гонконг
китай
сша
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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нэнси пелоси, дональд трамп, си цзиньпин, всекитайское собрание народных представителей, гонконг, китай, сша, в мире

Сенат США принял проект о введении санкций против Китая из-за Гонконга

20:41 02.07.2020
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© AP Photo / Susan WalshЗдание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне
© AP Photo / Susan Walsh
ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Сенат конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга, сообщает USA Today.
Законопроект теперь поступит на подпись президенту Дональду Трампу, который может подписать его или наложить вето.
В среду палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении чиновников, компаний и банков, связанных с принятием или исполнением указанного закона.
После принятия в палате спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что принятый Пекином закон отметил смерть принципа "одна страна — две системы", и призвала ввести санкции против КНР по закону Магнитского, который предусматривает санкции против тех иностранных чиновников, которых США считают ответственными за коррупцию или нарушение прав человека.
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Ранее администрация Трампа заявила о введении визовых ограничений в отношении представителей КНР и возможности санкций.
Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.
Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.
Гонконг вернулся во владение Китая от Великобритании в 1997 году и с тех пор пользуется широкой автономией. Центральные власти Китая придерживаются принципа "одна страна, две системы" в управлении районом. Согласно совместной декларации Великобритании и Китая, Гонконг будет сохранять широкую автономию до 2047 года. Каким образом будет управляться бывшая британская колония после этого срока, пока неизвестно.
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Нэнси ПелосиДональд ТрампСи ЦзиньпинВсекитайское собрание народных представителейГонконгКитайСШАВ мире
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