Сенат США принял проект о введении санкций против Китая из-за Гонконга

Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

© AP Photo / Susan Walsh Здание конгресса США на Капитолийском холме в Вашингтоне

ВАШИНГТОН, 2 июл – РИА Новости. Сенат конгресса Сенат конгресса США принял законопроект о введении санкций в отношении Китая в связи с принятием в стране закона об обеспечении национальной безопасности Гонконга , сообщает USA Today

Законопроект теперь поступит на подпись президенту Дональду Трампу , который может подписать его или наложить вето.

В среду палата представителей США проголосовала за принятие законопроекта, предусматривающего введение санкций в отношении чиновников, компаний и банков, связанных с принятием или исполнением указанного закона.

После принятия в палате спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила, что принятый Пекином закон отметил смерть принципа "одна страна — две системы", и призвала ввести санкции против КНР по закону Магнитского, который предусматривает санкции против тех иностранных чиновников, которых США считают ответственными за коррупцию или нарушение прав человека.

Ранее администрация Трампа заявила о введении визовых ограничений в отношении представителей КНР и возможности санкций.

Председатель КНР Си Цзиньпин подписал указ о вступлении в силу с 30 июня закона о защите национальной безопасности Гонконга. Ранее Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил закон. ПК ВСНП также принял решение включить закон в приложение III основного закона о Специальном административном районе Гонконг.

Законопроект о нацбезопасности вызвал недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников, которые увидели в нем желание Пекина ужесточить контроль над автономией.