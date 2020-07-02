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Клуб "Эльбрус" запустил онлайн-квест "Следуй за Лидером"
Клуб "Эльбрус" - сообщество победителей конкурса "Лидеры России", являющегося проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей", в пилотном режиме РИА Новости, 02.07.2020
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
образование - общество

Клуб "Эльбрус" запустил онлайн-квест "Следуй за Лидером"

20:22 02.07.2020
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© Fotolia / Sergey NivensМолодые люди с ноутбуком
Молодые люди с ноутбуком
© Fotolia / Sergey Nivens
МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. Клуб "Эльбрус" - сообщество победителей конкурса "Лидеры России", являющегося проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей", в пилотном режиме запустил онлайн-квест "Следуй за Лидером" для участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", участников Тьюторского движения РНИМУ имени Н.И. Пирогова и школьников из Амурской области, сообщает пресс-служба АНО "РСВ".
В рамках квеста победители и финалисты конкурса "Лидеры России" проведут для школьников и студентов мастер-классы, в ходе которых учащиеся должны будут определить 11 главных "компетенций лидера".
Среди выступающих на вебинарах - представители министерств, руководители крупных компаний, общественные деятели, преподаватели ведущих вузов.
По результатам пилота квест будет масштабирован уже на всех школьников и студентов.
В первый день программы в прямом эфире в официальном аккаунте Клуба "Эльбрус" в Instagram участник команды КВН "Камызяки", телеведущий Денис Дорохов рассказал о лидерстве и правилах квеста.
Квест "Следуй за Лидером" построен на трех проектах Клуба "Эльбрус": "Финансовая грамотность", "Уроки лидерства" и "Боевая слава", благодаря которым у участников будет возможность отработать навыки и качества по лидерству, пополнить знания в сфере финансов и развить аналитические способности на примере воссоздания истории своей семьи по фронтовым письмам.
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Квест будут проходить ребята из крупнейшего студенческого объединения - Тьюторского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В преддверии нового учебного года им предстоит пройти ежегодное обучение и аккредитацию, чтобы доказать право называться тьютором академической группы. Во время обучения студенты развивают в себе такие компетенции, как лидерство, умение работать в команде, руководить и грамотно взаимодействовать с группами первокурсников.
На протяжении всего квеста в Instagram Клуба Лидеров России "Эльбрус" @clubelbrus участников будут ждать различные задания с подсказками для разгадки компетенций. Имена победителей будут объявлены 23 июля в прямом эфире в Instagram.
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