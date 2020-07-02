Клуб "Эльбрус" запустил онлайн-квест "Следуй за Лидером"

МОСКВА, 2 июля - РИА Новости. Клуб "Эльбрус" - сообщество победителей конкурса "Лидеры России", являющегося проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей", в пилотном режиме запустил онлайн-квест "Следуй за Лидером" для участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", участников Тьюторского движения РНИМУ имени Н.И. Пирогова и школьников из Клуб "Эльбрус" - сообщество победителей конкурса "Лидеры России", являющегося проектом президентской платформы "Россия – страна возможностей", в пилотном режиме запустил онлайн-квест "Следуй за Лидером" для участников всероссийского молодежного кубка по менеджменту "Управляй!", участников Тьюторского движения РНИМУ имени Н.И. Пирогова и школьников из Амурской области , сообщает пресс-служба АНО "РСВ".

В рамках квеста победители и финалисты конкурса "Лидеры России" проведут для школьников и студентов мастер-классы, в ходе которых учащиеся должны будут определить 11 главных "компетенций лидера".

Среди выступающих на вебинарах - представители министерств, руководители крупных компаний, общественные деятели, преподаватели ведущих вузов.

По результатам пилота квест будет масштабирован уже на всех школьников и студентов.

В первый день программы в прямом эфире в официальном аккаунте Клуба "Эльбрус" в Instagram участник команды КВН "Камызяки", телеведущий Денис Дорохов рассказал о лидерстве и правилах квеста.

Квест "Следуй за Лидером" построен на трех проектах Клуба "Эльбрус": "Финансовая грамотность", "Уроки лидерства" и "Боевая слава", благодаря которым у участников будет возможность отработать навыки и качества по лидерству, пополнить знания в сфере финансов и развить аналитические способности на примере воссоздания истории своей семьи по фронтовым письмам.

Квест будут проходить ребята из крупнейшего студенческого объединения - Тьюторского движения РНИМУ им. Н.И. Пирогова. В преддверии нового учебного года им предстоит пройти ежегодное обучение и аккредитацию, чтобы доказать право называться тьютором академической группы. Во время обучения студенты развивают в себе такие компетенции, как лидерство, умение работать в команде, руководить и грамотно взаимодействовать с группами первокурсников.