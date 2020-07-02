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В Азербайджане продлили ужесточенный карантинный режим
Ужесточенный карантинный режим продлевается в Азербайджане до 20 июля из-за коронавируса COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабмине республики. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T23:53
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, воз, баку, азербайджан, в мире

В Азербайджане продлили ужесточенный карантинный режим

20:12 02.07.2020 (обновлено: 23:53 02.07.2020)
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© Sputnik / Мурад ОруджевМедицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
Медицинский работник в автомобиле скорой помощи в Азербайджане
© Sputnik / Мурад Оруджев
БАКУ, 2 июл — РИА Новости. Ужесточенный карантинный режим продлевается в Азербайджане до 20 июля из-за коронавируса COVID-19, сообщает оперативный штаб при кабмине республики.
Ранее штаб продлил ужесточенный карантинный режим до 5 июля.
Баку и ряде городов Азербайджана продлевается особый режим карантина. Режим карантина продлевается с 6:00 5 июля до 6:00 20 июля", — говорится в сообщении.
Помимо этого, режим карантина будет существенно ужесточен. В частности, в Баку приостанавливает работу метрополитен, а по выходным не будут ходить и другие виды общественного транспорта.
Общее число зафиксированных случаев коронавируса в Азербайджане достигло 18 684, за сутки инфекция выявлена еще у 572 человек, всего в стране умерли 228 заболевших с COVID-19.
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Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоВОЗБакуАзербайджанВ мире
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