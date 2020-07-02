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Эрдоган совершил первый зарубежный визит после пандемии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в четверг с рабочим визитом в Катар, эта поездка стала первым зарубежным визитом турецкого лидера с начала пандемии РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T20:05
распространение нового коронавируса
мид катара
катар
реджеп тайип эрдоган
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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мид катара, катар, реджеп тайип эрдоган, в мире

Эрдоган совершил первый зарубежный визит после пандемии

20:05 02.07.2020
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
ДОХА, 2 июл - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в четверг с рабочим визитом в Катар, эта поездка стала первым зарубежным визитом турецкого лидера с начала пандемии коронавируса, сообщило Катарское агентство новостей QNA.
Ранее Катарское агентство новостей сообщило, что эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани примет Эрдогана в четверг вечером, чтобы "обсудить пути укрепления стратегических отношений и последнее развитие событий в регионе и в мире".
Здание МИД России
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Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Ливии и Сирии
Как отметило агентство, "президента Турции и сопровождающую его делегацию по прибытии в международный аэропорт Дохи встретил вице-премьер и госминистр обороны Халед аль-Аттыйя".
Эрдоган стал первым главой государства, прибывшим в Катар с начала пандемии коронавируса. Он отправился в Катар, который считается самым верным союзником Анкары на Ближнем Востоке, после виртуальной встречи с президентами России и Ирана по Сирии. Накануне этой встречи глава МИД Катара Мухаммед бен Абдеррахман Аль Тани объявил, что Доха дополнительно выделит 100 миллионов долларов на помощь сирийцам.
В среду лидеры России, Турции и Ирана Владимир Путин, Тайип Эрдоган и Хасан Роухани провели встречу в формате видеоконференции, на которой обсудили положение дел в Сирии. По итогам саммита президенты трех стран подтвердили приверженность территориальной целостности Сирии, выразили неприятие незаконного захвата нефтяных доходов в стране, подтвердили решимость сотрудничать в интересах ликвидации террористов и договорились нарастить координацию по решению сирийского конфликта. Также стороны призвали международное сообщество увеличить оказываемую помощь всем сирийцам без исключения.
В Катаре располагается военная база Турции, где с 2017 года, когда соседние Саудовская Аравия и ОАЭ стали угрожать военной интервенцией Катару после разрыва дипотношений, базируются пять тысяч военнослужащих. Катар и Турция поддерживают Правительство национального согласия Ливии, которое правит из Триполи.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
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Распространение нового коронавирусаМИД КатараКатарРеджеп Тайип ЭрдоганВ мире
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