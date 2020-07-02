Эрдоган совершил первый зарубежный визит после пандемии

Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Ливии и Сирии

Богданов обсудил с послом Катара ситуацию в Ливии и Сирии

Как отметило агентство, "президента Турции и сопровождающую его делегацию по прибытии в международный аэропорт Дохи встретил вице-премьер и госминистр обороны Халед аль-Аттыйя".