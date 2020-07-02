Украинский телеканал проверят из-за слов Медведчука о политике Путина

Глава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным

Ранее парламент Украины создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ.

"Национальный совет решил назначить внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ"- спутниковый телеканал, логотип "112.Украина". Вещателя проверят в контексте распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также обязанности телерадиоорганизаций распространять объективную информацию", - говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, в эфире телеканала несколько раз прозвучал комментарий Медведчука, в котором он положительно оценивает инициативы Путина в международной политике и выражает оптимизм по их реализации. Этот комментарий Медведчук дал журналистам "Российской газеты" в ответ на статью Путина в американском журнале "The National Interest" о причинах Второй мировой войны. При этом регулятор подчеркивает, что редакция канала не выпустила противоположное мнение.

"В эфире телеканала "112 Украина" эту подводку (комментарий Медведчука - ред.) каждый раз комментировали новые эксперты, приглашенные в студию… Кроме одобрительного комментария Виктора Медведчука с признаками популяризации и пропаганды главы государства-агрессора, редакция телеканала не обеспечила трансляцию других мнений, взглядов, опровержение, возражение или иных форм сообщений, которые бы объяснили или дали основания для общественной дискуссии по данному вопросу, чем аудиторию ограничили исключительно одной точкой зрения", - сообщили в пресс-службе.

Как отмечают в Нацсовете, позиция Медведчука по статье Путина является "благоприятной для российского правительства", а такие высказывания обеспечивают "информационную поддержку действий" РФ в условиях войны в Донбассе