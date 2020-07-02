Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573815573.html
Украинский телеканал проверят из-за слов Медведчука о политике Путина
Национальный совет Украины по ТВ назначил проверку телеканалу "112.Украина" из-за высказываний главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:58
ситуация на украине
112 украина
виктор медведчук
владимир путин
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_0:25:601:363_1400x0_80_0_0_5a4e9755d6b13174390649b4e911f5a6.jpg
https://ria.ru/20191111/1560777112.html
https://ria.ru/20191114/1560927599.html
https://ria.ru/20180524/1521243822.html
3
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_0:25:601:363_1400x0_80_0_0_5a4e9755d6b13174390649b4e911f5a6.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_9:0:542:400_1400x0_80_0_0_c633aaa7b4a9e29c0894180b30a6a889.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568416824_76:0:476:400_1400x0_80_0_0_8a6795c656bcec1aa0d52dcdcb9075b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ситуация на украине, 112 украина , виктор медведчук, владимир путин, украина, в мире

Украинский телеканал проверят из-за слов Медведчука о политике Путина

19:58 02.07.2020
2236
© РИА Новости / Алексей НикольскийГлава политического совета украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
Глава политического совета украинской партии Оппозиционная платформа - За жизнь Виктор Медведчук во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным
© РИА Новости / Алексей Никольский
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. Национальный совет Украины по ТВ назначил проверку телеканалу "112.Украина" из-за высказываний главы политсовета парламентской фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука, в которых он одобряет стратегию президента РФ Владимира Путина в международной политике, сообщила в четверг пресс-служба регулятора.
Ранее парламент Украины создал комиссию по расследованию деятельности телеканалов "112.Украина", NewsOne и ZIK и обеспечения противодействия "информационному воздействию" РФ.
Участник акции протеста в Киеве
11 ноября 2019, 08:00
Украинские журналисты пишут доносы. Кто их будет теперь читать
"Национальный совет решил назначить внеплановую проверку ООО "Телерадиокомпания "112-ТВ"- спутниковый телеканал, логотип "112.Украина". Вещателя проверят в контексте распространения призывов к развязыванию агрессивной войны или ее пропаганды и/или разжигания национальной, расовой или религиозной вражды и ненависти, а также обязанности телерадиоорганизаций распространять объективную информацию", - говорится в сообщении.
По данным пресс-центра, в эфире телеканала несколько раз прозвучал комментарий Медведчука, в котором он положительно оценивает инициативы Путина в международной политике и выражает оптимизм по их реализации. Этот комментарий Медведчук дал журналистам "Российской газеты" в ответ на статью Путина в американском журнале "The National Interest" о причинах Второй мировой войны. При этом регулятор подчеркивает, что редакция канала не выпустила противоположное мнение.
Исполнительный директор МИА Россия сегодня Кирилл Вышинский
14 ноября 2019, 14:17
Вышинский предсказал Украине "закручивание гаек" в отношении СМИ
"В эфире телеканала "112 Украина" эту подводку (комментарий Медведчука - ред.) каждый раз комментировали новые эксперты, приглашенные в студию… Кроме одобрительного комментария Виктора Медведчука с признаками популяризации и пропаганды главы государства-агрессора, редакция телеканала не обеспечила трансляцию других мнений, взглядов, опровержение, возражение или иных форм сообщений, которые бы объяснили или дали основания для общественной дискуссии по данному вопросу, чем аудиторию ограничили исключительно одной точкой зрения", - сообщили в пресс-службе.
Как отмечают в Нацсовете, позиция Медведчука по статье Путина является "благоприятной для российского правительства", а такие высказывания обеспечивают "информационную поддержку действий" РФ в условиях войны в Донбассе.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. В январе 2015 года Верховная рада приняла заявление, в котором РФ называется "страной-агрессором". Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.
СМИтают инакомыслие
24 мая 2018, 13:32
СМИтают инакомыслие
32222633
Обсудить 3
Ситуация на Украине112 УкраинаВиктор МедведчукВладимир ПутинУкраинаВ мире
Рекомендуем
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Украина призвала Германию отреагировать на поездку депутата в Крым
Вице-президент США Джозеф Байден выступает на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Байден опережает Трампа по популярности, показал опрос
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган совершил первый зарубежный визит после пандемии
Военнослужащие армии США фотографируются у украинского бронетранспортёра БТР-3 на Яворовском полигоне во Львовской области
США озвучили планы о передаче Украине вооружений
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев
Косачев оценил реакцию США на голосование по поправкам в России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Руслан Бальбек
Бальбек оценил явку на голосовании по поправкам к Конституции в Крыму
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о страхе России "потерять" Белоруссию
Побережье острова Итуруп
"Вопрос закрыт": Пушков оценил значение поправок в ситуации с Курилами
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК проверит видео с ребенком, разнимающим с ножом пьяную пару
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель ответила на вопрос об участии в саммите G7
Сотрудники полиции у здания Государственного бюро расследований Украины
На Украине провели обыски в ракетных бригадах силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
06:01Конфискованную во время войны работу Писсарро вернули наследникам
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
Лента новостейМолния