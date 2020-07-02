В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 44

САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Еще один пожилой пациент с коронавирусом скончался в Пензенской области, общее число умерших в регионе увеличилось до 44, сообщила пресс-секретарь губернатора Дина Черемушкина.
Всего в области лабораторно подтверждено 5118 случаев коронавируса. На 1 июля в области число скончавшихся с COVID-19 было 43, включая гражданина Казахстана.
"Жертвой коронавируса стал мужчина 1949 года рождения. Сопутствующие (заболевания): артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, ожирение третьей степени, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, почечных, подвздошных артерий. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.
Она отметила, что врачи в Пензенской области выписали 20 пациентов, вылечившихся от COVID-19, общее число выздоровевших достигло 4889 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.