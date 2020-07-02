В Пензенской области число жертв коронавируса достигло 44

"Жертвой коронавируса стал мужчина 1949 года рождения. Сопутствующие (заболевания): артериальная гипертензия, сахарный диабет второго типа, ожирение третьей степени, ХИБС (хроническая ишемическая болезнь сердца), атеросклеротическая болезнь сердца, атеросклероз аорты, почечных, подвздошных артерий. Причина смерти - коронавирусная инфекция, осложнение - пневмония", - написала Черемушкина в своем Telegram-канале.

Она отметила, что врачи в Пензенской области выписали 20 пациентов, вылечившихся от COVID-19, общее число выздоровевших достигло 4889 человек.