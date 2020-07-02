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Украина призвала Германию отреагировать на поездку депутата в Крым
МИД Украины потребовал от Германии официальной реакции на поездку их представителя Гуннара Линдермана в качестве наблюдателя в Крым на голосование по изменениям РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:45
эмине джапарова
мид украины
германия
республика крым
украина
в мире
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Надоел этот скулёж!..
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германия
республика крым
украина
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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60
эмине джапарова, мид украины, германия, республика крым, украина, в мире

Украина призвала Германию отреагировать на поездку депутата в Крым

19:45 02.07.2020
2600
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкВид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 2 июл – РИА Новости. МИД Украины потребовал от Германии официальной реакции на поездку их представителя Гуннара Линдермана в качестве наблюдателя в Крым на голосование по изменениям в Конституцию РФ, об этом шла речь во время встречи украинского замминистра иностранных дел Эмине Джапаровой и посла ФРГ Анки Фельдгузен, сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства Украины.
Ранее министерство иностранных дел Украины призвало ввести санкции против организаторов голосования по внесению изменений в Конституцию РФ на территории полуострова, добавив, что результаты "не будут иметь никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом".
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"Эмине Джапарова осудила поездки европейских политиков, в том числе представителя ФРГ Гуннара Линдеманна, в оккупированный Крым для "мониторинга" так называемого референдума по внесению поправок в Конституцию РФ и обратилась с просьбой официально отреагировать на этот визит", - говорится в сообщении на сайте МИД Украины.
Немецкий посол со своей стороны заявила, что позиция Германии относительно поддержки территориальной целостности Украины остается неизменной.
"Германия не признает и не сотрудничает с оккупационными властями на полуострове и поддерживает международные санкции, введенные в результате оккупации Россией Крыма", - добавили в МИД.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Эмине ДжапароваМИД УкраиныГерманияРеспублика КрымУкраинаВ мире
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Надоел этот скулёж!..
2 июля, 19:54
Владимир Белогорский
4330001
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