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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573814977.html
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:43
голосование по поправкам в конституцию
юрий бездудный
дмитрий песков
владимир путин
политика
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https://ria.ru/20200702/1573796424.html
а что же им не радоваться? Премию за обман населения не хилую получат.
330
Значит все эти поправки на ненцев не распространяются.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий бездудный, дмитрий песков, владимир путин, политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

19:43 02.07.2020
109311
© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкЧлены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.
Регион стал единственным в стране, где не поддержали изменение Основного закона. В целом по России за поправки выступили 77,92 процента голосовавших, противниками стали 21,27 процента.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?

С уважением любого мнения

Представитель Кремля назвал итоговый результат триумфальным подтверждением доверия к Владимиру Путину. Он обратил внимание, что число высказавшихся против поправок оказалось незначительным в масштабах страны.
При этом Песков с уважением отнесся к людям с такой позицией и напомнил, что суть голосования – дать возможность выразить любое мнение.
Говоря о протестном голосовании в Ненецком автономном округе, пресс-секретарь президента отметил, что на жителей могла повлиять ситуация с объединением с Архангельской областью.
Власти двух регионов объявили о планах совместного развития в конце мая. Ожидается экономическое взаимодействие, а также появление новых рабочих мест.
Глава ЦИК также не удивилась результатами голосования в НАО. Она отметила, что это лишний раз подтверждает максимальную достоверность подсчета голосов.
Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова
Вчера, 15:05Голосование по поправкам в Конституцию
Памфилова оценила явку на голосовании по поправкам к Конституции

Причины протестного голосования

В самом регионе протестное голосование объяснили новостями о возможном объединении с Архангельской областью. По словам врио губернатора Юрия Бездудного, стоит воспринимать голоса против не в отношении поправок в Конституцию, а реакцию на общий фон.
Вместе с тем он напомнил, что почти половина жителей поддержали изменения в Конституцию.
Он заверил, что голосование проходило честно и без нарушений.
Голосование длилось семь дней – с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97 процента.
В Конституции планируется изменить требования к президенту, членам правительства и чиновникам разного уровня. Также они закрепляют социальные гарантии государства перед гражданами и меняют круг полномочий парламента.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

Участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
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© РИА Новости / Александр Кряжев

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

Российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин во время голосования на борту МКС
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
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© РИА Новости / Павел Лисицын

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Томас Тхайцук

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

Очередь возле избирательного участка №8000 в городу Сухуме в Грузии, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
© РИА Новости / Андрей Каспришин

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

Заместитель директора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев с медвежонком Дашей на избирательном участке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

Молодой человек голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Виталий Аньков

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

Сотрудники полиции дежурят во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в средней школе №6 во Владивостоке
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

Курсант Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского предъявляет свой паспорт во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России во Владивостоке
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Александр Кряжев

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

Священнослужитель принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Бишкеке
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
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© РИА Новости / Максим Богодвид

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №323 в Казани
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
373797480170
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Голосование по поправкам в КонституциюЮрий БездудныйДмитрий ПесковВладимир ПутинПолитика
Популярные комментарии
а что же им не радоваться? Премию за обман населения не хилую получат.
2 июля, 20:03
АШАндрей Шубин
245007078
Значит все эти поправки на ненцев не распространяются.
2 июля, 21:15
kkraicher
352120110
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