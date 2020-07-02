Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Пресс-секретарь президента Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и глава ЦИК Элла Памфилова оценили итоги голосования в Ненецком автономном округе по внесению поправок в Конституцию.

Регион стал единственным в стране, где не поддержали изменение Основного закона. В целом по России за поправки выступили 77,92 процента голосовавших, противниками стали 21,27 процента.

С уважением любого мнения

Представитель Кремля назвал итоговый результат триумфальным подтверждением доверия к Владимиру Путину . Он обратил внимание, что число высказавшихся против поправок оказалось незначительным в масштабах страны.

При этом Песков с уважением отнесся к людям с такой позицией и напомнил, что суть голосования – дать возможность выразить любое мнение.

Говоря о протестном голосовании в Ненецком автономном округе, пресс-секретарь президента отметил, что на жителей могла повлиять ситуация с объединением с Архангельской областью

Власти двух регионов объявили о планах совместного развития в конце мая. Ожидается экономическое взаимодействие, а также появление новых рабочих мест.

Глава ЦИК также не удивилась результатами голосования в НАО. Она отметила, что это лишний раз подтверждает максимальную достоверность подсчета голосов.

Причины протестного голосования

В самом регионе протестное голосование объяснили новостями о возможном объединении с Архангельской областью. По словам врио губернатора Юрия Бездудного , стоит воспринимать голоса против не в отношении поправок в Конституцию, а реакцию на общий фон.

Вместе с тем он напомнил, что почти половина жителей поддержали изменения в Конституцию.

Он заверил, что голосование проходило честно и без нарушений.

Голосование длилось семь дней – с 25 июня по 1 июля. Явка составила 67,97 процента.