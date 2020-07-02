США озвучили планы о передаче Украине вооружений

ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. США озвучили планы о передаче Киеву вооружения и военной техники на общую сумму около 600 миллионов долларов, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
25 июня, 17:36МИД осудил поставки США вооружений на Украину
"В этих условиях США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию против донбассцев. Минобороны Канады уже заявляло о подготовке к прибытию во Львовскую область 90 военных инструкторов из состава четвертой канадской дивизии с военной базы в городе Петавава, штат Онтарио. Следом за ними запланирована отправка еще 50 военнослужащих с теми же целями. На три года продлена британская военно-инструкторская программы "Орбитал", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Дипломат отметил, что по сообщению посольства США на Украине, 16 июня американские власти передали ВСУ очередной военный груз, включая рации, боеприпасы и боезаряды к ракетным комплексам на сумму 60 миллионов долларов.
"В рассматриваемом проекте бюджета Пентагона на 2021 год Украине предлагается выделить ещё 250 миллионов долларов военных ассигнований, половина из которых, как ожидается, будет направлена на обеспечение поставок оружия. В июне Вашингтон озвучил далекоидущие планы передать вооружение и военную технику, в том числе морскую, на общую сумму около 600 миллионов долларов. Помимо этого, США продолжают строительство военно-морского командного пункта в Очакове Николаевской области", - сказал постпред.