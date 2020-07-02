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США озвучили планы о передаче Украине вооружений
США озвучили планы о передаче Киеву вооружения и военной техники на общую сумму около 600 миллионов долларов, заявил постпред России при ОБСЕ Александр... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:37
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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ситуация на украине, смм обсе, донбасс, александр лукашевич, сша, украина, в мире

США озвучили планы о передаче Украине вооружений

19:37 02.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие армии США фотографируются у украинского бронетранспортёра БТР-3 на Яворовском полигоне во Львовской области
Военнослужащие армии США фотографируются у украинского бронетранспортёра БТР-3 на Яворовском полигоне во Львовской области
© РИА Новости / Стрингер
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ВЕНА, 2 июл - РИА Новости. США озвучили планы о передаче Киеву вооружения и военной техники на общую сумму около 600 миллионов долларов, заявил постпред России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, Спецмониторинговая миссия ОБСЕ на Украине (СММ) фиксирует новые жертвы среди мирного населения и разрушения в результате обстрелов в Донбассе.
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"В этих условиях США, Канада, Великобритания и ряд стран Евросоюза продолжают тренировать, снабжать вооружениями и фактически подстрекать украинскую армию к дальнейшему насилию против донбассцев. Минобороны Канады уже заявляло о подготовке к прибытию во Львовскую область 90 военных инструкторов из состава четвертой канадской дивизии с военной базы в городе Петавава, штат Онтарио. Следом за ними запланирована отправка еще 50 военнослужащих с теми же целями. На три года продлена британская военно-инструкторская программы "Орбитал", - заявил Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.
Дипломат отметил, что по сообщению посольства США на Украине, 16 июня американские власти передали ВСУ очередной военный груз, включая рации, боеприпасы и боезаряды к ракетным комплексам на сумму 60 миллионов долларов.
"В рассматриваемом проекте бюджета Пентагона на 2021 год Украине предлагается выделить ещё 250 миллионов долларов военных ассигнований, половина из которых, как ожидается, будет направлена на обеспечение поставок оружия. В июне Вашингтон озвучил далекоидущие планы передать вооружение и военную технику, в том числе морскую, на общую сумму около 600 миллионов долларов. Помимо этого, США продолжают строительство военно-морского командного пункта в Очакове Николаевской области", - сказал постпред.
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Ситуация на УкраинеСММ ОБСЕДонбассАлександр ЛукашевичСШАУкраинаВ мире
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