Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573814624.html
"Вопрос закрыт": Пушков оценил значение поправок в ситуации с Курилами
Внесение изменений в Конституцию означает окончательное решение вопроса о принадлежности Курильских островов, заявил сенатор Алексей Пушков в комментарии... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T21:58
голосование по поправкам в конституцию
россия
синдзо абэ
алексей пушков
курильские острова
владимир путин
япония
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_0:128:3072:1856_1400x0_80_0_0_f2491ee7222015a5b55b54122e02d9d8.jpg
https://ria.ru/20190906/1558364382.html
https://ria.ru/20200626/1573509492.html
https://ria.ru/20200702/1573797936.html
император японии покончил жизнь самоубийством
36
Судя по лайкам - даже 3 яронца читают РИА новости
35
24
россия
курильские острова
япония
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_0:128:3072:1856_1400x0_80_0_0_f2491ee7222015a5b55b54122e02d9d8.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_341:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_b4f9218c691b920a523b35eb0fc28d30.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156011/77/1560117743_1024:0:3072:2048_1400x0_80_0_0_825a1b78e8552c64cc4a0e375af72f26.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, синдзо абэ, алексей пушков, курильские острова, владимир путин, япония, политика

"Вопрос закрыт": Пушков оценил значение поправок в ситуации с Курилами

19:36 02.07.2020 (обновлено: 21:58 02.07.2020)
7938
© РИА Новости / Анто ДенисовПобережье острова Итуруп
Побережье острова Итуруп
© РИА Новости / Анто Денисов
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Внесение изменений в Конституцию означает окончательное решение вопроса о принадлежности Курильских островов, заявил сенатор Алексей Пушков в комментарии изданию "ПолитЭксперт".
В одной из принятых накануне в ходе всенародного голосования поправок говорится, что попытки отчуждения территорий страны являются недопустимыми.
Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время встречи на полях Восточного экономического форума
6 сентября 2019, 08:00
Токио: Курилы подождут, Арктика и нефтегаз — нет
Как отмечает издание, японская сторона уже прокомментировала итоги голосования по поправкам и заявила, что не изменит своей позиции по курильскому вопросу.
"На мой взгляд, это положение закрывает вопрос о возможности передачи какому-либо государству какой-либо части территории России. Япония остается со своими претензиями, но перспективы отказа Москвы от суверенитета над Южными Курильскими островами, на мой взгляд, теперь равны нулю. Это окончательный ответ", — сказал Пушков.
С 25 июня по 1 июля в России завершилось голосование по поправкам к Конституции. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92 процента пришедших на голосование граждан, а против высказались 21,27 процента избирателей. Явка составила 67,97 процента.
Курильские острова
26 июня, 12:51
В Кремле прокомментировали реакцию Японии на геологоразведку у Курил
Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют Хабомаи.
Позиция Москвы заключается в том, что тогда Южные Курилы вошли в состав СССР и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 2018 году на встрече в Сингапуре Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.
Памятный знак с текстом новой поправки в статью 67 Конституции РФ на Сахалине
Вчера, 15:22Голосование по поправкам в Конституцию
На Курилах установили плиту с текстом о нерушимости границ России
46982138
Обсудить 24
Голосование по поправкам в КонституциюРоссияСиндзо АбэАлексей ПушковКурильские островаВладимир ПутинЯпонияПолитика
Популярные комментарии
император японии покончил жизнь самоубийством
2 июля, 20:15
Сергей Веселов
10230012
Судя по лайкам - даже 3 яронца читают РИА новости
2 июля, 20:29
ГнГлас народа Глас народа
16180001
Рекомендуем
Мюнхенская конференция по безопасности
Помпео призвал Германию воспринимать Россию как угрозу
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Лукашенко заявил о страхе России "потерять" Белоруссию
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова прокомментировала заявление США о голосовании по поправкам
Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель
Меркель объяснила, почему коронавирус "никуда не исчезнет"
Логотип мессенджера WhatsApp
В WhatsApp появятся новые функции
Юрий Бездудный
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Президент Белоруссии Александр Лукашенко перед началом военного парада в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне
Лукашенко заявил, что россияне и украинцы завидуют белорусам
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Захарова прокомментировала вышедшую в Малайзии книгу о MH17
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова во время брифинга
Захарова ответила на заявления о "сговоре" России с талибами
Российские летчики готовятся к посадке в истребитель Су-30 перед вылетом с аэродрома Хмеймим в Сирии
"Засветилось на видео": каким оружием в Сирии Россия удивила весь мир
Президент России Владимир Путин
Путин присвоил звание "Город трудовой доблести" 20 городам
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Президент Украины Владимир Зеленский
Политический вакуум. Куда уходит популярность Зеленского
Путин поблагодарил россиян за поддержку поправок в Конституцию
Путин выступил после публикации итогов голосования по поправкам
График сближения самолетов авиакомпаний S7 Airlines и Emirates
В S7 прокомментировали сближение самолетов в небе над Ростовом-на-Дону
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:52Путин отметил готовность Назарбаева находить решения по сложным вопросам
05:51Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
05:50В России более 12 тысяч волонтеров помогали пациентам с COVID-19
05:48Во Франции одобрили законопроект о выходе из ЧП в области здравоохранения
05:48Чикаго вводит карантин для всех въезжающих из 15 штатов с ростом COVID-19
05:46Туннели для дезинфекции не защитят от COVID-19, сообщил вирусолог
05:41Ведущий немецкий вирусолог допустил новую вспышку COVID-19
05:37Переболевший COVID-19 Назарбаев обратился к соотечественникам
05:23В крупнейшем округе Флориды ввели комендантский час из-за COVID-19
05:18В Омане заявили о "пугающих" темпах распространения коронавируса
05:17На Кубани увеличился поток въезжающих в регион автомобилистов
05:16В Мексике сообщили о более чем 6,7 тысяч новых случаев COVID-19
05:13В Минобороны сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
Лента новостейМолния