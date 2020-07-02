"Вопрос закрыт": Пушков оценил значение поправок в ситуации с Курилами

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Внесение изменений в Конституцию означает окончательное решение вопроса о принадлежности Внесение изменений в Конституцию означает окончательное решение вопроса о принадлежности Курильских островов , заявил сенатор Алексей Пушков в комментарии изданию "ПолитЭксперт".

В одной из принятых накануне в ходе всенародного голосования поправок говорится, что попытки отчуждения территорий страны являются недопустимыми.

Как отмечает издание, японская сторона уже прокомментировала итоги голосования по поправкам и заявила, что не изменит своей позиции по курильскому вопросу.

"На мой взгляд, это положение закрывает вопрос о возможности передачи какому-либо государству какой-либо части территории России. Япония остается со своими претензиями, но перспективы отказа Москвы от суверенитета над Южными Курильскими островами, на мой взгляд, теперь равны нулю. Это окончательный ответ", — сказал Пушков.

С 25 июня по 1 июля в России завершилось голосование по поправкам к Конституции. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92 процента пришедших на голосование граждан, а против высказались 21,27 процента избирателей. Явка составила 67,97 процента.

Кунашира, Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют Хабомаи

Позиция Москвы заключается в том, что тогда Южные Курилы вошли в состав СССР и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.