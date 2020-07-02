"Вопрос закрыт": Пушков оценил значение поправок в ситуации с Курилами

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Внесение изменений в Конституцию означает окончательное решение вопроса о принадлежности Курильских островов, заявил сенатор Алексей Пушков в комментарии изданию "ПолитЭксперт".
В одной из принятых накануне в ходе всенародного голосования поправок говорится, что попытки отчуждения территорий страны являются недопустимыми.
6 сентября 2019, 08:00Токио: Курилы подождут, Арктика и нефтегаз — нет
Как отмечает издание, японская сторона уже прокомментировала итоги голосования по поправкам и заявила, что не изменит своей позиции по курильскому вопросу.
"На мой взгляд, это положение закрывает вопрос о возможности передачи какому-либо государству какой-либо части территории России. Япония остается со своими претензиями, но перспективы отказа Москвы от суверенитета над Южными Курильскими островами, на мой взгляд, теперь равны нулю. Это окончательный ответ", — сказал Пушков.
С 25 июня по 1 июля в России завершилось голосование по поправкам к Конституции. Внесение изменений в Основной закон поддержали 77,92 процента пришедших на голосование граждан, а против высказались 21,27 процента избирателей. Явка составила 67,97 процента.
Москва и Токио много десятилетий пытаются заключить мирный договор по итогам Второй мировой войны. Основным препятствием для этого остается вопрос о принадлежности Южных Курильских островов: после окончания войны весь архипелаг включили в состав Советского Союза, однако Токио оспаривает принадлежность Итурупа, Кунашира, Шикотана и группы необитаемых островов, которые в Японии называют Хабомаи.
Позиция Москвы заключается в том, что тогда Южные Курилы вошли в состав СССР и российский суверенитет над ними, который имеет соответствующее международно-правовое оформление, сомнению не подлежит.
В 2018 году на встрече в Сингапуре Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились ускорить переговорный процесс по заключению мирного договора между двумя странами на основе Совместной советско-японской декларации 1956 года. Это было серьезной уступкой со стороны Токио, поскольку до сих пор японские власти требовали вернуть четыре острова и лишь после этого были готовы подписать мирный договор.