https://ria.ru/20200702/1573813953.html
Сенатор рассказала об изменениях в социальных законах после голосования
Поправки в Конституцию РФ, поддержанные гражданами в ходе голосования, потребуют внесения изменений в социальное законодательство, включая Трудовой кодекс,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:24
2020-07-02T20:09
голосование по поправкам в конституцию
галина карелова
конституция рф
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
галина карелова, конституция рф, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости.
Поправки в Конституцию РФ
, поддержанные гражданами в ходе голосования, потребуют внесения изменений в социальное законодательство, включая Трудовой кодекс, заявила РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Галина Карелова
.
"Высокий уровень поддержки гражданами России поправок в конституцию – дополнительный импульс для Федерального собрания оперативно начать работу по совершенствованию законодательства", - сказала Карелова.
По ее словам, законодателям предстоит внести изменения в целый ряд федеральных законов, "направленных на реализацию новых положений конституции и совершенствование социального законодательства".
"Речь идет о законах о государственной социальной помощи, социальной защите инвалидов, дополнительных гарантиях для детей-сирот, поддержке волонтерской деятельности и некоммерческих организаций, молодежной политики. Значительная работа предстоит по корректировке основных положений Трудового кодекса", - подчеркнула вице-спикер СФ.
Она отметила, что Совет Федерации
оперативно приступил к этой работе. "Уже прорабатывается целый ряд законодательных инициатив. Так, в высокой степени готовности находится законопроект о молодежной политике. Сенаторы выступили инициаторами соответствующей поправки к конституции", - отметила политик.
Теперь необходимо развивать законодательство в этой сфере и создавать систему поддержки молодежных организаций, уверена она. "Надеюсь, что с учетом вступления в силу поправок в конституцию законопроект будет внесен в Государственную думу уже в весеннюю сессию", - сказала парламентарий.
В конституции закрепляется сохранение минимального размера оплаты труда (МРОТ) не ниже прожиточного минимума, ежегодная индексация пенсий, увеличение социальных пособий и выплат.