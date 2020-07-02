Сенатор рассказала об изменениях в социальных законах после голосования

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Поправки в Поправки в Конституцию РФ , поддержанные гражданами в ходе голосования, потребуют внесения изменений в социальное законодательство, включая Трудовой кодекс, заявила РИА Новости в четверг вице-спикер Совфеда Галина Карелова

"Высокий уровень поддержки гражданами России поправок в конституцию – дополнительный импульс для Федерального собрания оперативно начать работу по совершенствованию законодательства", - сказала Карелова.

По ее словам, законодателям предстоит внести изменения в целый ряд федеральных законов, "направленных на реализацию новых положений конституции и совершенствование социального законодательства".

"Речь идет о законах о государственной социальной помощи, социальной защите инвалидов, дополнительных гарантиях для детей-сирот, поддержке волонтерской деятельности и некоммерческих организаций, молодежной политики. Значительная работа предстоит по корректировке основных положений Трудового кодекса", - подчеркнула вице-спикер СФ.

Она отметила, что Совет Федерации оперативно приступил к этой работе. "Уже прорабатывается целый ряд законодательных инициатив. Так, в высокой степени готовности находится законопроект о молодежной политике. Сенаторы выступили инициаторами соответствующей поправки к конституции", - отметила политик.

Теперь необходимо развивать законодательство в этой сфере и создавать систему поддержки молодежных организаций, уверена она. "Надеюсь, что с учетом вступления в силу поправок в конституцию законопроект будет внесен в Государственную думу уже в весеннюю сессию", - сказала парламентарий.