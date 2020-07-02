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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573813041.html
Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 125
Коронавирус выявлен еще у шести жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 125, сообщили в... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T19:01
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
нагорный карабах
здоровье - общество
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, коронавирусы, нагорный карабах, здоровье - общество, в мире

Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 125

19:01 02.07.2020
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© РИА Новости / Денис АбрамовПробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
Пробирки с биоматериалом для выполнения теста на наличие антител к коронавирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
ЕРЕВАН, 2 июл - РИА Новости. Коронавирус выявлен еще у шести жителей непризнанной Нагорно-Карабахской республики, общее число подтвержденных случаев COVID-19 возросло до 125, сообщили в четверг в минздраве Карабаха.
"За сутки коронавирус выявлен у шести человек. В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) COVID-19 подтвержден у 125 граждан. Выздоровел 101 пациент", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 70 жителей, проведены 1982 теста.
Ранее власти Карабаха продлили введенный с 12 апреля режим чрезвычайной ситуации до 11 июля.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годов Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями - Россией, США и Францией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыНагорный КарабахЗдоровье - ОбществоВ мире
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