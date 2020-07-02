Число случаев коронавируса в Карабахе достигло 125

"За сутки коронавирус выявлен у шести человек. В целом в Арцахе (самоназвание Карабаха) COVID-19 подтвержден у 125 граждан. Выздоровел 101 пациент", - говорится в сообщении на странице ведомства в Facebook. Отмечается, что изолированы 70 жителей, проведены 1982 теста.