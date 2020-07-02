В Кирове при хлопке газа в жилом доме пострадал один человек

"В четверг, 2 июля, в 17.15 в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на 5 этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадал один человек", - сообщили в пресс-службе правительства региона.