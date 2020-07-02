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В Кирове при хлопке газа в жилом доме пострадал один человек
Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Кировской области. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:50
киров
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РИА Новости
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киров, происшествия

В Кирове при хлопке газа в жилом доме пострадал один человек

18:43 02.07.2020 (обновлено: 18:50 02.07.2020)
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© Фото : ГУ МЧС по Кировской области Жилой дом в Кирове, где произошел хлопок газовоздушной смеси
Жилой дом в Кирове, где произошел хлопок газовоздушной смеси
© Фото : ГУ МЧС по Кировской области
Жилой дом в Кирове, где произошел хлопок газовоздушной смеси
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Один человек пострадал при хлопке газовоздушной смеси в пятиэтажном доме в Кирове, сообщили РИА Новости в пресс-службе правительства Кировской области.
"В четверг, 2 июля, в 17.15 в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на 5 этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадал один человек", - сообщили в пресс-службе правительства региона.
Как уточнили агентству в региональном минздраве, пострадавший находится в реанимации.
Ранее источник в экстренных службах рассказал, что в результате хлопка газа были повреждены оконные блоки в двух квартирах и на лестничных клетках подъезда.
"Для ликвидации последствий на место оперативно выехали аварийные службы - 6 единиц техники, 21 человек", - добавили в пресс-службе правительства Кировской области.
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