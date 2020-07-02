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Источник сообщил о хлопке газа в пятиэтажном доме в Кирове
Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в городе Кирове, выбиты окна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:39
киров
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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киров, происшествия

Источник сообщил о хлопке газа в пятиэтажном доме в Кирове

18:31 02.07.2020 (обновлено: 18:39 02.07.2020)
284
© Фото : ГУ МЧС по Кировской области Жилой дом в Кирове, где произошел хлопок газовоздушной смеси
Жилой дом в Кирове, где произошел хлопок газовоздушной смеси
© Фото : ГУ МЧС по Кировской области
Жилой дом в Кирове, где произошел хлопок газовоздушной смеси
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в городе Кирове, выбиты окна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах.
"Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном панельном доме на улице Орджоникидзе в городе Кирове в 17.20 в четверг. По предварительным данным, повреждены оконные блоки в двух квартирах и на лестничных клетках подъезда. Количество пострадавших уточняется. Жильцы дома эвакуированы", - рассказал собеседник агентства.
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