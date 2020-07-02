Источник сообщил о хлопке газа в пятиэтажном доме в Кирове

"Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном панельном доме на улице Орджоникидзе в городе Кирове в 17.20 в четверг. По предварительным данным, повреждены оконные блоки в двух квартирах и на лестничных клетках подъезда. Количество пострадавших уточняется. Жильцы дома эвакуированы", - рассказал собеседник агентства.