https://ria.ru/20200702/1573811368.html
Источник сообщил о хлопке газа в пятиэтажном доме в Кирове
Хлопок газовоздушной смеси произошел в пятиэтажном доме в городе Кирове, выбиты окна, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:31
2020-07-02T18:39
киров
происшествия
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1
киров
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
киров, происшествия