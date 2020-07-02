Лещенко рассказал о "ярких и событийных" стихах поэта Дубровина

"У него были патриотичные, образные и событийные стихи. Человек принципиальный, демократических убеждений, что не мешало ему любить свою родину. Его яркие песни часто исполнялись на радио и по телевидению, многие артисты пели его песни, и очень надеюсь, что память о них останется у тех, кто их слушал", - сказал Лещенко.