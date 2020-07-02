https://ria.ru/20200702/1573811559.html
Лещенко рассказал о "ярких и событийных" стихах поэта Дубровина
Поэт-песенник Борис Дубровин был человеком принципиальным, он писал образные, яркие и событийные стихи, сказал РИА Новости певец Лев Лещенко. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:36
2020-07-02T18:36
россия
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москва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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россия, лев лещенко, москва
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Поэт-песенник Борис Дубровин был человеком принципиальным, он писал образные, яркие и событийные стихи, сказал РИА Новости певец Лев Лещенко
.
Борис Дубровин скончался
25 июня на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни.
"У него были патриотичные, образные и событийные стихи. Человек принципиальный, демократических убеждений, что не мешало ему любить свою родину. Его яркие песни часто исполнялись на радио и по телевидению, многие артисты пели его песни, и очень надеюсь, что память о них останется у тех, кто их слушал", - сказал Лещенко.
Борис Дубровин родился 24 мая 1926 года. В 17 лет ушел добровольцем на фронт, прошел всю Великую Отечественную войну, был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени и другими военными наградами. Дубровин написал около 40 сборников стихотворений и прозы. Песни на его стихи исполняли Муслим Магомаев, Анна Герман, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Юрий Антонов, Эдита Пьеха, Муслим Магомаев, Иосиф Кобзон, Александр Барыкин, Андрей Миронов, Лариса Долина, группа "Земляне" и многие другие.