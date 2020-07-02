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Умер поэт Борис Дубровин
В Москве умер поэт-песенник Борис Дубровин, сообщило издание "Комсомольская правда". РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:02
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Умер поэт Борис Дубровин

17:55 02.07.2020 (обновлено: 18:02 02.07.2020)
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© Кадр из видео TRONIKTV24Писатель Борис Дубровин
Писатель Борис Дубровин
© Кадр из видео TRONIKTV24
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В Москве умер поэт-песенник Борис Дубровин, сообщило издание "Комсомольская правда".
Мужчине было 94 года.
По информации издания, причиной смерти стала сердечная недостаточность.
Его перу принадлежат около 20 сборников стихов и шесть произведений в прозе. Дубровин работал со многими известными композиторами, а песни на его стихи исполняли таки артисты, как Муслим Магомаев, Эдуард Хиль, Иосиф Кобзон, Анна Герман и многие другие.
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