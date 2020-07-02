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Союз писателей Москвы назвал творчество поэта Дубровина многогранным
Поэт Борис Дубровин был интеллигентным и глубоко чувствующим человеком, его стихи – очень искренние и одновременно сильные, сообщили в пресс-службе Союза... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:16
2020-07-02T18:16
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РИА Новости
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поэт Борис Дубровин был интеллигентным и глубоко чувствующим человеком, его стихи – очень искренние и одновременно сильные, сообщили в пресс-службе Союза писателей Москвы.
Борис Дубровин умер
25 июня на 95-м году жизни.
"Двадцать пятого июня на 95-м году ушел из жизни Борис Дубровин… Творчество Бориса Дубровина очень многогранно: стихи о России, о страшных событиях войны, лирика, множество песен. Удивительно трогательные, искренние и одновременно сильные и глубокие строки о войне Бориса Дубровина настолько впечатляют, что из читателя мысленно становишься соучастником тех великих событий. Лирические стихи поэта – очень искренние, добрые и какие-то незащищенные, созданные человеком интеллигентным и глубоко чувствующим", - говорится в сообщении пресс-службы.
Как добавили в пресс-службе, Дубровин последние восемь лет боролся за жизнь, был прикован к постели.
Борис Дубровин родился 24 мая 1926 года. В 17 лет ушел добровольцем на фронт, прошел всю Великую Отечественную войну, был награжден орденом Отечественной войны II степени и другими военными наградами. Дубровин написал около 40 сборников стихотворений и прозы, на его стихи написаны популярные песни многих артистов, среди которых Муслим Магомаев, Анна Герман, Валентина Толкунова, Иосиф Кобзон, Валерий Леонтьев, Лайма Вайкуле, Юрий Антонов, Эдита Пьеха и другие.