Союз писателей Москвы назвал творчество поэта Дубровина многогранным

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поэт Борис Дубровин был интеллигентным и глубоко чувствующим человеком, его стихи – очень искренние и одновременно сильные, сообщили в пресс-службе Союза писателей Москвы.

Борис Дубровин умер 25 июня на 95-м году жизни.

"Двадцать пятого июня на 95-м году ушел из жизни Борис Дубровин… Творчество Бориса Дубровина очень многогранно: стихи о России, о страшных событиях войны, лирика, множество песен. Удивительно трогательные, искренние и одновременно сильные и глубокие строки о войне Бориса Дубровина настолько впечатляют, что из читателя мысленно становишься соучастником тех великих событий. Лирические стихи поэта – очень искренние, добрые и какие-то незащищенные, созданные человеком интеллигентным и глубоко чувствующим", - говорится в сообщении пресс-службы.

Как добавили в пресс-службе, Дубровин последние восемь лет боролся за жизнь, был прикован к постели.