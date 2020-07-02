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В Великобритании могут свернуть программу компенсации зарплат
Государственная программа по компенсации 80% зарплаты временно оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса в Великобритании может быть завершена после... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:14
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353
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коронавирус covid-19, коронавирусы, борис джонсон, великобритания, в мире

В Великобритании могут свернуть программу компенсации зарплат

18:14 02.07.2020
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© РИА Новости / Джастин Гриффитс-УилльямсПремьер-министр Борис Джонсон
Премьер-министр Борис Джонсон
© РИА Новости / Джастин Гриффитс-Уилльямс
Премьер-министр Борис Джонсон. Архивное фото
ЛОНДОН, 2 июл – РИА Новости, Наталья Копылова. Государственная программа по компенсации 80% зарплаты временно оставшимся без работы из-за пандемии коронавируса в Великобритании может быть завершена после выплат в октябре, заявил в интервью Evening Standard премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.
По его словам, длительное время, проведенное дома без работы, не идет на пользу ни самим гражданам, ни экономике страны. Власти Британии с марта выплатили более 25 миллиардов фунтов стерлингов, деньги получили 9,3 миллиона человек. Изначально схема была рассчитана на три месяца, однако позже была продлена до октября включительно.
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После заявления Джонсона стало ясно, что третьего этапа продления программы компенсации зарплат, за которую выступают бизнес и профсоюзы, может не последовать.
"Мы потратили 120 миллиардов фунтов стерлингов на поддержку людей, это огромное обязательство... Но я думаю, что люди должны признать, что определенные ограничения, которые накладываются на вас, в долгосрочной перспективе не являются здоровыми ни для экономики, ни для вас как работника", - сказал Джонсон в интервью, добавив, что экономику необходимо привести в движение.
Власти Великобритании в марте ввели схему компенсации зарплат сотрудникам и самозанятым гражданам, временно оставшимся без работы из-за коронавируса. В рамках программы компаниям и предпринимателям выплачиваются компенсации в размере до 80% от зарплаты, но не более 2,5 тысячи фунтов стерлингов на сотрудника в месяц.
Всего на поддержку экономики в условиях пандемии коронавируса правительство Британии выделило более 330 миллиардов фунтов стерлингов. Компаниям выдают кредиты, обеспеченные госгарантией, также были введены кредитные каникулы для физических и юридических лиц, которые из-за кризиса не могут вовремя выплачивать проценты по ссудам.
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