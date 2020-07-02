Экс-замгубернатора Владимирской области получил новый срок за взятки

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Суд приговорил ранее осужденного на 11 лет лишения свободы по делу о коррупции бывшего заместителя губернатора Суд приговорил ранее осужденного на 11 лет лишения свободы по делу о коррупции бывшего заместителя губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова к 12 годам колонии за взятки, сообщает СУСК по региону.

В 2018 году суд приговорил Хвостова к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере свыше 560 миллионов рублей за взятки. По данным следствия, в 2014 году Хвостов получил взятки в 1,4 и 2,2 миллиона рублей, в 2015-2016 годах - получил взятки в виде имущественного права на квартиру стоимостью около 6,4 миллиона рублей, а 800 тысяч рублей и более 9 миллионов рублей - деньгами.

В этот раз Хвостова снова признали виновным в получении взяток - в значительном и в особо крупном размере. В 2015 году Хвостов, как установило следствие, незаконно лоббировал интересы строительной фирмы в целях ускорения утверждения проекта планировки территории Владимира

"От строительной фирмы через посредника за незаконные действия высокопоставленное должностное лицо получило 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Кроме того, в том же году Хвостов "способствовал принятию решения о снятии запрета на проведение строительных работ через подчиненных должностных лиц, а также должностных лиц органов местного самоуправления в интересах бизнесмена". За свои услуги заместитель губернатора попросил два мобильных телефона общей стоимостью более 100 тысяч рублей.