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Экс-замгубернатора Владимирской области получил новый срок за взятки
Суд приговорил ранее осужденного на 11 лет лишения свободы по делу о коррупции бывшего заместителя губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова к 12 годам... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:13
следственный комитет россии (ск рф)
владимир
владимирская область
происшествия
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353
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следственный комитет россии (ск рф), владимир, владимирская область, происшествия

Экс-замгубернатора Владимирской области получил новый срок за взятки

18:13 02.07.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Суд приговорил ранее осужденного на 11 лет лишения свободы по делу о коррупции бывшего заместителя губернатора Владимирской области Дмитрия Хвостова к 12 годам колонии за взятки, сообщает СУСК по региону.
В 2018 году суд приговорил Хвостова к 11 годам колонии строгого режима и штрафу в размере свыше 560 миллионов рублей за взятки. По данным следствия, в 2014 году Хвостов получил взятки в 1,4 и 2,2 миллиона рублей, в 2015-2016 годах - получил взятки в виде имущественного права на квартиру стоимостью около 6,4 миллиона рублей, а 800 тысяч рублей и более 9 миллионов рублей - деньгами.
В этот раз Хвостова снова признали виновным в получении взяток - в значительном и в особо крупном размере. В 2015 году Хвостов, как установило следствие, незаконно лоббировал интересы строительной фирмы в целях ускорения утверждения проекта планировки территории Владимира.
"От строительной фирмы через посредника за незаконные действия высокопоставленное должностное лицо получило 10 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
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Кроме того, в том же году Хвостов "способствовал принятию решения о снятии запрета на проведение строительных работ через подчиненных должностных лиц, а также должностных лиц органов местного самоуправления в интересах бизнесмена". За свои услуги заместитель губернатора попросил два мобильных телефона общей стоимостью более 100 тысяч рублей.
"Ленинским районным судом города Владимира с учетом имеющего наказания за ранее совершенные преступления Дмитрий Хвостов приговорен к лишению свободы на срок 12 лет со штрафом в размере 40 миллионов рублей и лишением права занимать определенные должности сроком на три года", - сообщает следствие.
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