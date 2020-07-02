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В Саратовской области закончили работу три госпиталя по борьбе с COVID-19
Три госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на 196 коек в Саратовской области прекратили свою деятельность, учреждения после... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:06
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В Саратовской области закончили работу три госпиталя по борьбе с COVID-19

18:06 02.07.2020
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкСаратов
Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
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Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Три госпиталя для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией на 196 коек в Саратовской области прекратили свою деятельность, учреждения после санитарно-противоэпидемических мероприятий вернутся к плановой работе по своим прежним профилям, сообщил первый замминистра здравоохранения региона Станислав Шувалов.
Всего в регионе лабораторно подтверждено 6645 случаев заражения коронавирусом, умерли 44 пациента, выздоровели 3569.
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"С 1 июля у нас перестали функционировать три госпиталя для лечения больных с новой коронавирусной инфекцией. Это областная офтальмологическая больница, где закрыто 140 коек под новую коронавирусную инфекцию, и две районные больницы - Базарно-Карабулакская, имевшая 20 коек, и Вольская, имевшая 36 коек", - сказал Шувалов на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
Он уточнил, что в Вольском и Базарно-Карабулакском районе наблюдается спад заболеваемости коронавирусом, в связи с чем необходимости в оказании медицинской помощи на месте нет.
"Все эти учреждения после проведения необходимых санитарно-противоэпидемических мероприятий начнут функционировать в рамках тех профилей, которыми они занимались", - отметил Шувалов.
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Он уточнил, что в ближайшую неделю принимать подобные решения в отношении других COVID-госпиталей в регионе не планируется.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоИгорь ШуваловСаратовская областьОбщество
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