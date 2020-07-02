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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573808639.html
В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6058
В Таджикистане по состоянию на вечер четверга зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом, общее количество больных COVID-19 достигло 6 058... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:38
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирусы
здоровье - общество
таджикистан
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коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, таджикистан, в мире

В Таджикистане число заразившихся коронавирусом достигло 6058

17:38 02.07.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
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Тест на коронавирус. Архивное фото
ДУШАНБЕ, 2 июл – РИА Новости, Лидия Исамова. В Таджикистане по состоянию на вечер четверга зарегистрировано 53 новых случая заражения коронавирусом, общее количество больных COVID-19 достигло 6 058 человек, сообщили РИА Новости в пресс-центре министерства здравоохранения и соцзащиты страны.
"На вечер четверга в Таджикистане число зараженных COVID-19 достигло 6058 человек, увеличившись за сутки на 53", - сказал собеседник агентства.
По его словам, общее количество вылечившихся составляет 4 690 человек (77,4%), за сутки из больниц выписано 63 человека.
Число скончавшихся не меняется последние восемь дней - 52 человека с начала пандемии.
Под наблюдением врачей в медучреждениях остаются 238 пациентов, инфицированных коронавирусом.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Скорость распространения нового коронавируса
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19КоронавирусыЗдоровье - ОбществоТаджикистанВ мире
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