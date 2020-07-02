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В Саратове отметят присвоение звания "Город трудовой доблести" салютом
Саратов в четверг отметит салютом решение о присвоении городу звания Город трудовой доблести, сообщил глава города Михаил Исаев. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T18:25
михаил исаев
владимир путин
саратов
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михаил исаев, владимир путин, саратов, общество

В Саратове отметят присвоение звания "Город трудовой доблести" салютом

17:34 02.07.2020 (обновлено: 18:25 02.07.2020)
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© РИА Новости / Андрей Васильев / Перейти в фотобанкВид на вечерний Саратов
Вид на вечерний Саратов
© РИА Новости / Андрей Васильев
Перейти в фотобанк
Вид на вечерний Саратов. Архивное фото
САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости. Саратов в четверг отметит салютом решение о присвоении городу звания Город трудовой доблести, сообщил глава города Михаил Исаев.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. В числе городов, которым будет присвоено почетное звание, глава государства назвал и Саратов.
"В честь озвученного президентом России Владимиром Путиным решения о присвоении Саратову звания "Город трудовой доблести" над областным центром прогремит салют. Запуск фейерверка состоится в 22.00 (21.00 мск) на Соколовой горе. Посмотреть салют в прямом эфире можно будет на моей странице", - написал Исаев в своем аккаунте в Instagram.
Также Исаев предложил жителям Саратова самим выбрать место, где будет установлена стела "Город трудовой доблести".
"В скором времени будет готов макет данной скульптуры... Пишите в комментариях места, где в Саратове, по вашему мнению, необходимо разместить данную композицию", - призвал мэр.
В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, в Праздник Весны и Труда, 9 мая, в День Победы, и в День города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.
Александр Хинштейн
4 июня, 13:10
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Михаил ИсаевВладимир ПутинСаратовОбщество
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