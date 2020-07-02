В Саратове отметят присвоение звания "Город трудовой доблести" салютом

Также Исаев предложил жителям Саратова самим выбрать место, где будет установлена стела "Город трудовой доблести".

"В скором времени будет готов макет данной скульптуры... Пишите в комментариях места, где в Саратове, по вашему мнению, необходимо разместить данную композицию", - призвал мэр.

В городах, удостоенных почетного звания, установят стелы с изображением герба города и текстом указа президента, а 1 мая, в Праздник Весны и Труда, 9 мая, в День Победы, и в День города будут проводить публичные мероприятия и праздничные салюты.