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На саратовском участке границы с Казахстаном усилили санитарный контроль
Санитарный контроль на саратовском участке российско-казахстанской границы усилен на фоне осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане, сообщила... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:30
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
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казахстан
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коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), казахстан, в мире

На саратовском участке границы с Казахстаном усилили санитарный контроль

17:30 02.07.2020
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САРАТОВ, 2 июл - РИА Новости, Эдуард Демьянец. Санитарный контроль на саратовском участке российско-казахстанской границы усилен на фоне осложнения эпидемиологической ситуации в Казахстане, сообщила заместитель руководителя регионального управления Роспотребнадзора Надежда Матвеева.
Ранее пресс-служба правительства Казахстана сообщила, что с учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в республике с 5 июля вводится двухнедельный карантин с возможностью его продления.
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"На границе с Казахстаном на автомобильном пункте пропуска продолжается работа специалистов управления (Роспотребнадзора), осуществляется термометрический контроль, за истекший период лиц с подозрением на инфекционное заболевание и температурящих лиц при пересечении границы с казахстанской стороны не выявлено. Контроль будет продолжен, пока ситуация в Казахстане приняла такое развитие", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.
"Контроль будет продолжаться, и специалисты управления ориентированы на повышение бдительности, на усиление санитарно-карантинного контроля", - подчеркнула она.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
По данным на 1 июля в Казахстане всего зарегистрировано 41 065 бессимптомных и симптомных случаев коронавируса, выписаны 13 558 пациентов, продолжают лечение 27 319 больных, в том числе 249 детей. Получают лечение в стационаре 11 242 пациента и на амбулаторном наблюдении находится 16 077 пациентов. В стране зарегистрировано 188 летальных случаев от коронавируса.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КазахстанВ мире
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