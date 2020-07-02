На саратовском участке границы с Казахстаном усилили санитарный контроль

"На границе с Казахстаном на автомобильном пункте пропуска продолжается работа специалистов управления (Роспотребнадзора), осуществляется термометрический контроль, за истекший период лиц с подозрением на инфекционное заболевание и температурящих лиц при пересечении границы с казахстанской стороны не выявлено. Контроль будет продолжен, пока ситуация в Казахстане приняла такое развитие", - сказала Матвеева на брифинге о ситуации с COVID-19 в области.