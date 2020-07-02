В Петербурге ветер за два дня повалил 126 деревьев

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Ветер повалил за два дня в Ветер повалил за два дня в Санкт-Петербурге 126 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству.

"В результате непогоды, которая накрыла Петербург в последние два дня, на территориях подведомственных комитету по благоустройству пострадало 126 деревьев. Наибольшие потери понес Красногвардейский район . Здесь ветер повалил 28 деревьев. За ним идут Калининский и Приморский – по 12 стволов в каждом", - говорится в сообщении.

В настоящее время специалисты садово-паркового хозяйства распиливают и вывозят упавшие деревья. Уже к концу четверга большинство таких деревьев будет убрано.

Кроме того, дежурной службой комитета зафиксировано 19 случаев падения деревьев на проезжую часть. В кратчайшие сроки аварийные бригады освобождали дорогу и тротуар от поваленных деревьев, чтобы обеспечить безопасный проезд автотранспорта и движение пешеходов.