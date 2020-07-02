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В Петербурге ветер за два дня повалил 126 деревьев
Ветер повалил за два дня в Санкт-Петербурге 126 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:30
красногвардейский район
санкт-петербург
происшествия
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красногвардейский район
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге ветер за два дня повалил 126 деревьев

17:30 02.07.2020
183
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкНабережная Невы в Санкт-Петербурге. 17 февраля 2020
Набережная Невы в Санкт-Петербурге. 17 февраля 2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Ветер повалил за два дня в Санкт-Петербурге 126 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству.
"В результате непогоды, которая накрыла Петербург в последние два дня, на территориях подведомственных комитету по благоустройству пострадало 126 деревьев. Наибольшие потери понес Красногвардейский район. Здесь ветер повалил 28 деревьев. За ним идут Калининский и Приморский – по 12 стволов в каждом", - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты садово-паркового хозяйства распиливают и вывозят упавшие деревья. Уже к концу четверга большинство таких деревьев будет убрано.
Кроме того, дежурной службой комитета зафиксировано 19 случаев падения деревьев на проезжую часть. В кратчайшие сроки аварийные бригады освобождали дорогу и тротуар от поваленных деревьев, чтобы обеспечить безопасный проезд автотранспорта и движение пешеходов.
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28 июня, 15:44
В Абакане шквалистый ветер с ливнем поломал деревья
В течение двух суток из-за непогоды были закрыты несколько садов и скверов Петербурга. Теперь, когда опасность сильного ветра миновала, все они снова открыты для посещения, отмечает комитет.
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Красногвардейский районСанкт-ПетербургПроисшествия
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