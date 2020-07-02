https://ria.ru/20200702/1573807977.html
В Петербурге ветер за два дня повалил 126 деревьев
Ветер повалил за два дня в Санкт-Петербурге 126 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:30
2020-07-02T17:30
красногвардейский район
санкт-петербург
происшествия
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красногвардейский район
санкт-петербург
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
красногвардейский район, санкт-петербург, происшествия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости.
Ветер повалил за два дня в Санкт-Петербурге
126 деревьев, сообщает городской комитет по благоустройству.
"В результате непогоды, которая накрыла Петербург в последние два дня, на территориях подведомственных комитету по благоустройству пострадало 126 деревьев. Наибольшие потери понес Красногвардейский район
. Здесь ветер повалил 28 деревьев. За ним идут Калининский и Приморский – по 12 стволов в каждом", - говорится в сообщении.
В настоящее время специалисты садово-паркового хозяйства распиливают и вывозят упавшие деревья. Уже к концу четверга большинство таких деревьев будет убрано.
Кроме того, дежурной службой комитета зафиксировано 19 случаев падения деревьев на проезжую часть. В кратчайшие сроки аварийные бригады освобождали дорогу и тротуар от поваленных деревьев, чтобы обеспечить безопасный проезд автотранспорта и движение пешеходов.
В течение двух суток из-за непогоды были закрыты несколько садов и скверов Петербурга. Теперь, когда опасность сильного ветра миновала, все они снова открыты для посещения, отмечает комитет.