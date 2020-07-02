В Кремле назвали итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Пресс-секретарь президента . Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал итоги голосования по поправкам в Конституцию триумфом.

Представитель Кремля отметил, что никто не прогнозировал такую высокую явку и поддержку. Тем не менее, повышенный интерес россиян к голосованию был ожидаем.

"Собственно, это было обусловлено общественной активностью в процессе формулирования поправок, инициирования поправок", — сказал Песков журналистам.

Также пресс-секретарь главы государства отметил, что никакого "разбора полетов" из-за низкой явки в некоторых регионах не будет. В Кремле требовали исключительно предельной чистоты и прозрачности голосвания, добавил он.

Фундамент для будущего

По мнению Пескова, новая редакция Основного закона обеспечит фундамент для лучшего будущего страны.

"Разумеется, дать точную дату невозможно, да и, наверное, неуместно задавать вопрос, когда россияне почувствуют (изменения)", — сказал он.

Представитель Кремля не стал говорить, какие реформы проведут в первую очередь, но отметил, что законодателям предстоит много работы.

После того, как ЦИК официально подведет итоги голосования, Путин оперативно подпишет указ о внесении принятых поправок, заключил Песков.

Предстоит много работы

В свою очередь спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что работа над необходимыми для реализации поправок законами начнется уже в июле.

"В поправках к Конституции есть нормы прямого действия, которые вступят в силу сразу после подписания президентом указа. Остальные поправки, безусловно, потребуют серьезного пересмотра действующего законодательства, внесения в него изменений", — объяснила она.

По ее словам, парламент будет работать примерно над 90 законами. Также потребуется внести целый ряд поправок в нормативные документы Совета Федерации , отметила Матвиенко.

"Мы уже над этим работаем и рассчитываем, что до конца весенней сессии мы их утвердим",— заключила она.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции проходило с 25 июня по 1 июля. Изначально его должны были провести 22 апреля, но перенесли из-за ситуации с пандемией коронавируса.