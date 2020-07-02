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Никитин оценил присвоение Боровичам звания "Город трудовой доблести"
Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что Боровичи, которые получат звание Города трудовой доблести наравне с крупными российскими городами,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:14
россия
госдума рф
владимир путин
иркутск
новгородская область
андрей никитин (политик)
общество
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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россия, госдума рф, владимир путин, иркутск, новгородская область, андрей никитин (политик), общество

Никитин оценил присвоение Боровичам звания "Город трудовой доблести"

17:14 02.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкАндрей Никитин
Андрей Никитин
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Андрей Никитин. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что Боровичи, которые получат звание Города трудовой доблести наравне с крупными российскими городами, заслуживают этого статуса.
Президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" в среду поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. Глава государства подчеркнул, что власти обязаны учесть мнение людей, которые собирали подписи, и "искреннюю и широкую" поддержку инициативы присвоения высокого звания Город трудовой доблести.
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Путин также перечислил города, которым будет присвоено это звание - Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.
Глава Новгородской области в свою очередь поблагодарил жителей региона, отдавших свой голос в поддержку Боровичей, и выразил руководству страны признательность за принятое решение.
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"Боровичи не такой большой город, как Казань, как Уфа, но те люди, которых там спасали в годы войны: каждый человек – это целый мир. Поэтому я считаю, что абсолютно заслужено на фоне этого списка больших городов, Боровичи получили звание Города трудовой доблести", - сказал губернатор Новгородской области, чьи слова приводит его пресс-служба.
Ранее Госдумой был принят закон, устанавливающий правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. Закон был одобрен президентом России Владимиром Путиным.
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РоссияГосдума РФВладимир ПутинИркутскНовгородская областьАндрей Никитин (политик)Общество
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