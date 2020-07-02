Никитин оценил присвоение Боровичам звания "Город трудовой доблести"

"Боровичи не такой большой город, как Казань, как Уфа, но те люди, которых там спасали в годы войны: каждый человек – это целый мир. Поэтому я считаю, что абсолютно заслужено на фоне этого списка больших городов, Боровичи получили звание Города трудовой доблести", - сказал губернатор Новгородской области, чьи слова приводит его пресс-служба.