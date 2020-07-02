Никитин оценил присвоение Боровичам звания "Город трудовой доблести"

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин считает, что Боровичи, которые получат звание Города трудовой доблести наравне с крупными российскими городами, заслуживают этого статуса.
Президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" в среду поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. Глава государства подчеркнул, что власти обязаны учесть мнение людей, которые собирали подписи, и "искреннюю и широкую" поддержку инициативы присвоения высокого звания Город трудовой доблести.
Глава Новгородской области в свою очередь поблагодарил жителей региона, отдавших свой голос в поддержку Боровичей, и выразил руководству страны признательность за принятое решение.
"Боровичи не такой большой город, как Казань, как Уфа, но те люди, которых там спасали в годы войны: каждый человек – это целый мир. Поэтому я считаю, что абсолютно заслужено на фоне этого списка больших городов, Боровичи получили звание Города трудовой доблести", - сказал губернатор Новгородской области, чьи слова приводит его пресс-служба.
Ранее Госдумой был принят закон, устанавливающий правовые основания присвоения почетного звания Российской Федерации "Город трудовой доблести" тем городам, жители которых обеспечили бесперебойное производство на предприятиях военной и гражданской продукции, проявив при этом массовый трудовой героизм. Закон был одобрен президентом России Владимиром Путиным.