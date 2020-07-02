Глава Кузбасса рассказал о трудовых подвигах жителей Новокузнецка

"Теперь трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне всей страны. Южная столица Кузбасса этого достойна, ведь город внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них - не вернулся. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый героизм и самоотверженность. Броня каждого второго танка, каждого второго самолета производилась здесь, у нас в Кузбассе", – сказал Цивилев на видео, предоставленном пресс-службой правительства Кузбасса.