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Глава Кузбасса рассказал о трудовых подвигах жителей Новокузнецка
Трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне страны, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, комментируя присвоение звания Город... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T17:03
сергей цивилев
владимир путин
новокузнецк
кемеровская область
общество
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РИА Новости
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сергей цивилев, владимир путин, новокузнецк, кемеровская область, общество

Глава Кузбасса рассказал о трудовых подвигах жителей Новокузнецка

17:03 02.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкГубернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне страны, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев, комментируя присвоение звания Город трудовой доблести южной столице Кузбасса.
Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин на заседании оргкомитета "Победа" поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. В числе городов, которым будет присвоено почетное звание, глава государства назвал и Новокузнецк.
"Теперь трудовые подвиги жителей Новокузнецка признаны на уровне всей страны. Южная столица Кузбасса этого достойна, ведь город внес значительный вклад в Победу в Великой Отечественной войне. Кроме того, что город ковал победу глубоко в тылу, 64 тысячи новокузнечан ушли на фронт, каждый четвертый из них - не вернулся. Звание присваивается городам, жители которых внесли значительный вклад в достижение Победы, обеспечив бесперебойное производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, проявив при этом массовый героизм и самоотверженность. Броня каждого второго танка, каждого второго самолета производилась здесь, у нас в Кузбассе", – сказал Цивилев на видео, предоставленном пресс-службой правительства Кузбасса.
Александр Хинштейн
4 июня, 13:10
ЕР попросит рассказать о претендентах на звание "Город трудовой доблести"
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Сергей ЦивилевВладимир ПутинНовокузнецкКемеровская областьОбщество
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