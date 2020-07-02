Никитин оценил значение нового звания для Нижнего Новгорода

"Присвоение Нижнему Новгороду (с 1932 по 1990 год город Горький – ред.) звания Город трудовой доблести - историческое событие для всего региона. Это дань памяти и уважения тем, кто в годы войны трудился на горьковских заводах, сельским труженикам, врачам и медсестрам, работавшим в эвакуационных госпиталях. Без них не было бы Великой Победы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.