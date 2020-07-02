Никитин оценил значение нового звания для Нижнего Новгорода

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 2 июл - РИА Новости. Присвоение Нижнему Новгороду звания Город трудовой доблести - историческое событие для всего региона и дань памяти горьковчанам, заявил губернатор Глеб Никитин.
Президент РФ Владимир Путин в четверг поддержал предложение присвоить сразу 20 городам звание Город трудовой доблести, отметив, что подпишет необходимые документы в ближайшее время. Города, которым будет присвоено это звание: Нижний Новгород, Екатеринбург, Челябинск, Самара, Пермь, Нижний Тагил, Саратов, Омск, Казань, Новосибирск, Ярославль, Магнитогорск, Ижевск, Уфа, Томск, Ульяновск, Иваново, Новокузнецк, Иркутск, Боровичи.
"Присвоение Нижнему Новгороду (с 1932 по 1990 год город Горький – ред.) звания Город трудовой доблести - историческое событие для всего региона. Это дань памяти и уважения тем, кто в годы войны трудился на горьковских заводах, сельским труженикам, врачам и медсестрам, работавшим в эвакуационных госпиталях. Без них не было бы Великой Победы", - цитирует пресс-служба правительства региона слова Никитина.
Глава региона подчеркнул важность того, что присвоение высокого звания Нижнему Новгороду – это народная инициатива, о которой его просили ветераны. "Для нас очень важно, что президент России отметил особые заслуги города и активность нижегородцев. Мы видим, что те люди, которые сегодня живут и работают в регионе, являются достойными наследниками тружеников-горьковчан", - сказал Никитин.
Он поблагодарил за принятое решение главу государства и всех тех, кто способствовал этой инициативе. "Особым этапом стал сбор подписей. Старт ему дал секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак на нашей встрече с жителями Арзамаса. Сотни тысяч людей поддержали это начинание", - отметил Никитин.
Как рассказал глава региона, в самое ближайшее время будут проведены торжественные мероприятия в честь присвоения Нижнего Новгороду почетного звания. "Уверен, что этот день навсегда останется в памяти нижегородцев. В городе обязательно будут появляться символы, связанные с почетным званием Город трудовой доблести", - подчеркнул губернатор.