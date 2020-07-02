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Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 800 "квадратов"
Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 800 квадратных метров, сообщил начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T16:52
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
пожар на тверской улице в москве
москва
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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60
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), пожар на тверской улице в москве, москва, происшествия
Материал дополняется

Площадь пожара в здании в центре Москвы составила 800 "квадратов"

16:42 02.07.2020 (обновлено: 16:52 02.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Площадь пожара в здании на Тверской улице в Москве составила 800 квадратных метров, сообщил начальник столичного главка МЧС Сергей Желтов.
"Площадь пожара составила 800 квадратных метров", - сказал он журналистам.
По словам Желтова, пожар в ближайшее время будет ликвидирован.
Пожар произошел в четверг в шестиэтажном доме №24 на улице Тверская, здание на реконструкции. В 16.23 пожар локализовали.
Крупный пожар в центре Москвы
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.

Пожар в здании на Тверской улице в Москве
1 из 11

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".

Пожар в центре Москвы
2 из 11

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

Пожарные недалеко от здания на Тверской улице в Москве, где произошел пожар
3 из 11

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

Сотрудник ДПС регулирует движение на Тверской улице в Москве в районе горящего здания
4 из 11

Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.

Пожар в здании на Тверской улице в Москве
5 из 11

Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
6 из 11

Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

При пожаре никто не пострадал.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
7 из 11

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице в Москве
8 из 11

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Биятов
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

В 17:14 пожар ликвидировали.

Техника МЧС на месте пожара
9 из 11

В 17:14 пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанк

Загоревшийся дом находился на реставрации.

Пожарные тушат пожар в здании на Тверской улице в Москве
10 из 11

Загоревшийся дом находился на реставрации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

Пожарные тушат в здании на Тверской улице в Москве
11 из 11

При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
1 из 11

Пожар начался днем в квартире на втором этаже дома № 24 по Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
2 из 11

К моменту прибытия пожарных площадь возгорания составляла 50 квадратных метров, но позже увеличилась до 800 "квадратов".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
3 из 11

Пожару присвоили четвертый номер сложности из пяти.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
4 из 11

Из-за пожара в центре города образовались заторы: Тверскую перекрыли в обе стороны от Триумфальной площади до Бульварного кольца.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
5 из 11

Движение на прилегающих улицах было сильно осложнено.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
6 из 11

Борьбу с возгоранием вели 188 человек и более 60 единиц техники.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
7 из 11

При пожаре никто не пострадал.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
8 из 11

Пожарный недалеко от горящего здания на Тверской улице.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
9 из 11

В 17:14 пожар ликвидировали.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
10 из 11

Загоревшийся дом находился на реставрации.

© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
11 из 11

При работах в здании могли быть нарушены правила пожарной безопасности.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
Перейти в фотобанк
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МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Пожар на Тверской улице в МосквеМоскваПроисшествия
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